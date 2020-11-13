Как не получить срок за сбор валежника?

При заготовке валежника особое внимание следует уделять тому, чтобы ствол дерева был отделён от корня Фото: Станислав Мищенко

С наступлением холодов перед многими садоводами, которые живут на своих дачах круглый год, встал вопрос заготовки берёзовых дров на зиму. Чаще всего их заказывают у частников, в среднем по 1 500 рублей за кубометр. Однако в морозный период на отопление жилого дома требуется не менее пяти кубометров древесины. Получается более 7 000 рублей, а такие деньги есть не у всех. Выход есть – сбор валежника.

С 2019 года жителям России разрешено бесплатно собирать валежник в лесах, степях, горах, ленточных борах и на особо защитных участках древесных насаждений. Для большинства жителей пригородных дач и сельских территорий это значительно упростило заготовку поваленных деревьев для отопления домов. Собирать валежник можно в любое время года, но самый оптимальный период для этого на Среднем Урале – ноябрь, когда древесина подсушивается морозами и ещё доступна для транспортировки на участок по первому снегу.

Но нужно учитывать, что не каждое дерево, которое лежит на лесной подстилке, становится валежником. Если не знать тонкостей этого определения, то можно получить административный штраф или стать фигурантом уголовного дела за незаконную заготовку древесины. Согласно закону, валежник – это омертвевшие остатки стволов деревьев и сучьев на поверхности земли, образовавшиеся при буреломе, снеговале или при повреждении вредными организмами. Поэтому вывернутые с корнем деревья, сухостой и порубочные остатки от лесосечных работ (пни и ветки) валежником не являются.

– Сбор недревесных ресурсов в России свободный, разрешения для этого получать не нужно, – говорит заместитель руководителя департамента лесного хозяйства по Уральского федеральному округу Сергей Куплевацкий. – Но важно понимать, что валежник – та часть ствола дерева, которая отделена от корня именно естественным образом. Есть ограничения и по поводу заезда в лес – валежник собирают вручную. При этом допускается использование бензопилы или топора, а вот его трелёвка автотракторной и иной техникой запрещена. Чтобы правильно заготовить валежник, лучше всего обратиться в ближайшее лесничество. Там подробно объяснят, что это такое. Дополнительную информацию о сборе валежника можно также найти на сайтах органов власти в области лесных отношений, в частности, на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Опубликовано в №213 от 14.11.2020 под заголовком «Вместо дров – валежник»