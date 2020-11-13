Какие растения сейчас надо утеплить снегом прежде всего?

Молодые и капризные хвойные растения также лучше укрыть снегом Фото: Алексей Кунилов

Выпавший на Среднем Урале снег уже может не растаять, а морозы – не ослабнуть и только усилиться. Какие растения в саду нужно укрыть снегом, чтобы защитить их от вымерзания?

Шалаши для растений

– То, что снег выпал до сильных морозов, это очень хорошо, – считает руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнёва. – Земля подстыла, снег выпал на подмёрзшую почву, и теперь растения будут надёжно защищены.

Но руководитель производственного участка екатеринбургского Дендропарка на улице Первомайской Лилия Кляпышева предупреждает, что снег для укрытия растений нужно использовать только рыхлый. Если случится оттепель и снег подтает, то он может образовать ледяную корку, под которой растения будут страдать от недостатка воздуха и подопревать.

– Многолетники и кустарники с низкой зимостойкостью я бы рекомендовала вначале окучивать сухим перегноем или сухой опавшей листвой с деревьев, не тронутых заболеваниями, – советует Лилия Кляпышева. – Культуры, требующие защиты от морозов, можно накрыть ботвой других растений, которые вы обрезали, – чаще всего она бывает здоровой.

Кстати, найти сухой перегной в эту пору в саду не так уж и сложно: его можно взять из теплицы, где почва ещё не промёрзла. Сухую землю нужно насыпать в основание куста, чтобы утеплить точку роста и корневую систему. После этого сверху можно поставить ящик или набросать лапник, а потом закрыть всё плёнкой, чтобы укрытие не промокло. А уже потом можно окучивать снегом. Такой заботы требуют сейчас многие декоративные культуры, например гейхера, ставшая очень популярной в последнее время, сортовые эхиноцеи и другие растения, посаженные в этом дачном сезоне.

Для создания укрытия над кустами гортензии и рододендронов можно отгрести выпавший снег, поставить опоры в виде шалашика и набросать на них мешковину или растянуть укрывной материал. Опоры можно использовать для пионов и прочих многолетников. Для дополнительного утепления или защиты вечнозеленых растений (туи, можжевельника, рододендрона) от весеннего солнца по существующему каркасу можно натянуть укрывной материал, мешковину, хлопчатобумажную ткань или геотекстиль. Так будет сниматься снеговая нагрузка на растения, и появится воздушная прослойка. В целом в каждом отдельном случае садовод сам должен определить, какие растения на его участке требуют укрытия на зиму.

– У многих сейчас ассортимент многолетников в саду очень большой, и есть какие-то базовые сорта или видовые растения, которые могут нормально зимовать в наших условиях, – говорит Лилия Кляпышева. – А есть супердекоративные или новые сорта, которые как раз сложно переносят зиму. Например, та же простая или розовая эхинацея у нас прекрасно зимует, а вот сортовая уже требует защиты.

Защита земляники и абрикоса

Среди ягодников в снеговой защите прежде всего нуждается садовая земляника.

– Для земляники наиболее опасными периодами являются конец ноября – начало декабря и весеннее время после схода снега, – предупреждает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Галина Андреева. – Особенно опасно, если снега нет или очень мало, и происходит значительное понижение температуры. Без снега при минус десяти градусах земляника значительно подмерзает, а при минус пятнадцати вымерзает полностью.

Сейчас снега для защиты садовой земляники, по словам Галины Андреевой, выпало достаточно. Главное, чтобы он не растаял, что создаст угрозы вымерзания этой любимой многими ягоды. Если оттепель всё же случится, и снег сойдёт, то нужно обязательно прикрыть земляничные кусты лапником или светлым агрилом.

В плодовом саду сейчас прежде всего следует укрыть снегом растения, которые были посажены этой осенью. Но в целом, как утверждает Татьяна Слепнёва, сейчас погода благоприятствует хорошей закалке плодовых и ягодных культур для предстоящей зимовки. Желательно также пригнуть кусты малины, если не сделали этого раньше, и окучить их снегом.

– Если у вас посажены такие культуры, как вишня обыкновенная, слива домашняя и абрикос, которые плохо переносят суровые зимы, то сейчас их также стоит утеплить снегом, – советует Татьяна Слепнёва.

Но не стоит пытаться утеплять привычные к уральскому климату уссурийские и канадские сливы, как по ошибке делают некоторые. Сейчас они находятся в состоянии глубокого покоя, им не страшны никакие морозы. А во второй половине зимы, когда пойдут первые оттепели, снег от таких слив, наоборот, стоит отгребать, чтобы не случилось подопревание коры.

Требуют дополнительного укрытия снегом, по словам Татьяны Слепнёвой, и яблони, привитые на клоновые подвои южного происхождения, – М-9, М-5, 62–396. Но снег для этого стоит брать не с приствольного круга других деревьев, а с садовых дорожек и проездов на своём участке, которые не были обработаны солью.