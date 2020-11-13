Екатеринбургский садовод выращивает необычный вид боярышника, который даёт в три раза больше урожая

У боярышника перистонадрезанного плоды более крупные, чем у обыкновенного Фото: Павел Михряков

Не подозревал, что боярышник может быть столь разнообразным, пока не увидел в саду екатеринбуржца Павла Михрякова необычного и редкого представителя этого рода, растущего не кустом, а деревом. Оказалось, это боярышник перистонадрезанный или перистонадрезной. И отличается он от прочих своих собратьев не только внешним видом, но и ягодами большего размера и отличного вкуса.

Существует более трёхсот видов боярышника. Самые распространённые у нас – обыкновенный или колючий, сибирский, алтайский. Внешне боярышник, обитающий в саду екатеринбургского пенсионера, отличается от других прежде всего красивыми ярко-зелёными перисторассечёнными листьями, отсюда и произошло его название.

– Свой боярышник я случайно приобрёл 12 лет назад на садоводческой ярмарке, – рассказывает Павел Михряков. – Мужчина продавал саженец боярышника, и никто у него его не брал. Я купил и позже об этом ни разу не пожалел.

Это урожай ягод, собранный Павлом Михряковым с одного деревца боярышника в этом году. Фото: Павел Михряков

Заплодоносил боярышник у нашего собеседника на пятый год. С тех пор вымахал под три метра и ежегодно радует своих хозяев обильным урожаем ягод. Плоды у растения отлично завязываются безо всякого переопыления, другого боярышника на участке у садовода нет. Деревцо неплохо переносит наши зимы, ни разу не подмерзало.

– Плоды у этого боярышника отличаются от плодов обычного: крупнее в два-три раза и окраска у них не кроваво-красная, а более умеренная, чуть коричневатая, но главное – вкус лучше, – говорит Павел Яковлевич.

В тему Боярышник перистонадрезанный – один из наиболее декоративных видов боярышника, светолюбив и требователен к почвенным условиям. Его используют как в пищевой промышленности, так и в медицине, фитотерапии и гомеопатии. Экстракт боярышника эффективен в комплексной терапии сердечной недостаточности, функциональных расстройств сердечной деятельности, артериальной гипертонии, аритмии. Боярышник обладает сосудорасширяющим свойством, понижает артериальное давление.

Как оказалось, этот вид боярышника распространён на Дальнем Востоке и в Китае. Плоды, цветки и даже листья этих растений применяются в лечебных целях. Но наш садовод использует его как обычную ягодную культуру. Из плодов перистонадрезанного боярышника, по его словам, получается отличное вино, также ягоды можно сушить и употреблять в свежем виде. Но есть у этого боярышника и недостаток: в наших условиях он трудно размножается.

– Возможно, поэтому я ни разу после того случая не встречал, чтобы кто-нибудь продавал такой боярышник, – говорит Павел Михряков.

Опубликовано в №213 от 14.11.2020 под заголовком «Редкий вид боярышника даёт в три раза больше ягод »