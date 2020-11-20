Председатели садовых товариществ Екатеринбурга могут пройти бесплатное обучение

По словам Надежды Локтионовой (на фото в центре), в предыдущие годы обучение в школе председателей СНТ прошли десятки руководителей садовых товариществ. Фото: Союз садоводов Екатеринбурга

Союз садоводов Екатеринбурга опубликовал расписание бесплатных занятий в школе председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) на декабрь.

Новый сезон в школе председателей СНТ стартовал в начале ноября. Руководители садовых товариществ уже успели изучить такие сложные темы, как предоставление субсидий для СНТ администрацией Екатеринбурга, исполнение сметы и порядок оплаты членских взносов. Впереди их ждут занятия по подготовке и проведению общего собрания в садоводческих товариществах, по обязательным платежам садоводов и взысканию задолженности по ним на основании судебного приказа. Из-за мер по борьбе с коронавирусной инфекцией количество слушателей ограничат, поэтому председателям советуют записываться на лекции заранее.

– Интерес к учёбе очень большой, но мы вынуждены были сократить численность групп до 15 человек: из-за социальной разметки в 1,5 метра наше помещение не может вместить больше людей, – рассказала «Облгазете» председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Мы посмотрим, сколько звонков будет сверх этого лимита и, возможно, поставим дополнительные лекции на те же темы. Сейчас мы думаем о том, чтобы проводить занятия в онлайн-формате — пока изучаем технические возможности для этого.

Обучение будет проходить по пятницам с 16:00 по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъезд, домофон № 3. Подробности и предварительная запись по телефону: 8 (343) 254–44–05.

Расписание занятий в школе председателей СНТ в декабре

ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЙ 4 декабря Подготовка и проведение общего собрания в садоводческом товариществе 11 декабря Предоставление субсидий СНТ на территории Екатеринбурга. Исполнение сметы 18 декабря Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

Опубликовано в №218 от 21.11.2020