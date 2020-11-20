Дату, время и место общего собрания в садовом товариществе теперь можно зафиксировать

Теперь каждое СНТ может закрепить в своём уставе одну дату для проведения общих ежегодных собраний на годы вперёд Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный закон от 27 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества», которые уточнили порядок проведения ежегодных общих собраний членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Теперь у садоводов появилась возможность прописать в уставе СНТ одну и ту же дату, время, место и повестку ежегодного общего собрания на десятилетия вперёд. При этом членов СНТ можно будет не уведомлять об очередной встрече, если в уставе чётко указан порядок их ознакомления с проектами документов и иными материалами, которые планируется рассмотреть на собрании.

Как правило, чтобы заслушать отчёты председателя СНТ и ревизионной комиссии, дачники собираются в какой-нибудь из летних выходных. Чаще всего собрания проходят на открытом воздухе, поэтому в период дождей их переносят на неопределённый срок, как и в случае с хорошим урожаем – пока люди убирают овощи и фрукты, им не до встреч и дебатов. Теперь же дату ежегодных общих собраний вместе с другой важной информацией можно закрепить в уставе СНТ и довести её до всех садоводов. Дополнительно эти сведения опубликуют на официальном сайте СНТ в Интернете, если он есть, и на информационном щите в границах садового товарищества.

Письменные уведомления отправлять никому не будут – в этом и состоит задумка депутатов Государственной думы, которые инициировали нововведения ещё в июне прошлого года. Анализ ситуации, проведённый Советом законодателей России, показал, что стоимость почтовой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных СНТ расходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Эту сумму председатель СНТ берёт из членских взносов, которые можно потратить на решение более насущных проблем – строительство забора вокруг СНТ или прокладку нового водопровода.

Фиксированная дата, установленная членами СНТ, позволит обеспечить наилучшее время для общего собрания, максимальную явку и легитимность принимаемых решений. Да и конфликтных ситуаций станет гораздо меньше – садоводы будут заранее знать, когда им нужно приехать на дачу, чтобы принять участие в обсуждении важных вопросов и не говорить потом, что их мнение не услышали.

– Решение своевременное, – считает председатель СНТ «Ветераны труда 1959 года» Владимир Путин. – Ведь раньше как было: за месяц предупреждаешь садоводов об общем собрании, расклеиваешь объявления на информационных стендах (у нас в СНТ они расположены на въездах в товарищество), а реакции ноль. Приходилось лично обходить каждый из 102 участков, чтобы напомнить их владельцам о предстоящей встрече. Только тогда удавалось собрать хотя бы 70–80 человек. Сейчас такой проблемы не будет.

Опубликовано в №218 от 21.11.2020