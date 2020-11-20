Висимчанин Виталий Черепанов украсил усадьбу забавными сказочными скульптурами, а крышу – пейзажем

Даже в поленнице дров Виталий Черепанов может найти вдохновение. Фото: Галина Соколова

Усадьбу Виталия Черепанова ни с какой другой в Висиме не спутаешь. Издалека видна крыша особняка – не обычная черепица, а картина маслом – 10-метровый уральский пейзаж. У ворот же начинается рукотворная сказка. Удивительные творения из дерева и металла приветствуют гостей в палисаднике, на подворье и в огороде.

Две страсти

Виталий Черепанов родом из Вятки. Всегда в нём жили две страсти: сердцем тянулся к рисованию, разумом – к технике. Когда служил на Балтийском флоте, все увольнительные проводил в музеях. Рисовал, делал из дерева небольшие скульптуры, но связать жизнь с искусством в юности не решился. После демобилизации приехал в Нижний Тагил и много лет работал слесарем в конвертерном цехе Нижнетагильского металлургического комбината.

18 лет назад Виталий Николаевич вышел на заслуженный отдых и, посоветовавшись с супругой Ниной Михайловной, решил поступить, как многие тагильчане: переселиться в глубинку, где лучше экология, неспешнее жизнь. В итоге Черепановы купили дом на окраине посёлка Висим, входящего в Горноуральский городской округ.

– С тех пор и занимаюсь творчеством, – рассказывает Виталий Николаевич. – Сначала освоил резьбу по дереву. Украсил ограду, наличники, крыльцо. Потом и с металлом начал работать. Скульптуры делаю в основном из коряг и корней, а потом раскрашиваю и одеваю их. Иной раз привезут дрова, а я среди чурочек уже будущего жителя своей территории увижу. Помногу часов провожу в мастерской и, что удивительно, – там усталость меня никогда не берёт.

Панно на стенах рассказывают о концепции парка скульптур: «Здесь русский дух». Видно и яркую крышу дома. Фото: Галина Соколова

Вдохновение Виталий Черепанов черпает в народном эпосе и добрых советских мультфильмах. Что ни год – на подворье появляется новая скульптура или целая сказочная композиция. И всё равно идеи, как признаётся мастер, приходят быстрее, чем воплощаются в жизнь. Дар художника дремал в нём до поры, а теперь не даёт покоя.

– Эти мечты очень отвлекают от хозяйственных забот, – признаётся умелец. – Помню, как весной работал в теплице, а мысли вовсе не о грядках. Так захотелось панно «Чаепитие» на стене дома закончить! Так что вечерами, пока светло, брался за стамеску.

Творчеством Виталию Черепанову приходится много заниматься ещё и потому, что некоторые из его скульптур оказываются недолговечными – не выдерживают испытания погодой. «Поникшие» фигуры мастер не признаёт, поэтому на месте одних проявляются другие.

Почтальон, приносящий газеты Черепановым, обязательно здоровается с коллегой Печкиным. Фото: Галина Соколова

Сейчас у входа на подворье расположились почтальон Печкин с велосипедом и Шарик с фоторужьём. На полянке коза читает книгу поросёнку, рядом лисица ждёт кусочек сыра, а Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк так и приглашают сфотографироваться с ними. Под окном, как и положено в сказке, прядут три девицы. Ещё три красавицы в костюмах с трёх концов Висима – хохляцкого, кержацкого и туляцкого – встречают гостей у порога хлебом-солью. За это лето мастер поселил за домом Хозяйку Медной горы и Волка из «Ну, погоди!». Единой концепции у этого придомового парка нет, но всё смотрится мило и оптимистично.

Для зимовки Хозяйка Медной горы получила собственный дворец. Фото: Галина Соколова

Картина маслом

Однако Виталий Николаевич увлекается не только созданием уличных скульптур.

– Не люблю ширпотреб. У меня в доме всё эксклюзивное: столы, кухонные полки, кровать, – признаётся наш собеседник. – Всё резное, всё сделано своими руками. Также мастерю макеты старинных ружей.

А ещё долгими зимними вечерами Виталий Николаевич вместе с супругой занимаются живописью. Все стены дома увешаны их натюрмортами и пейзажами. Но самую большую картину Черепанов нарисовал… на крыше.

К созданию кровельной картины Виталия Николаевича подтолкнула не только тяга к искусству, но и финансовый расчёт. Уж больно «кусается» цена на краску, а у Черепановых после прежних ремонтов стояло множество банок с её остатками. Белая, жёлтая, синяя, коричневая – гамма показалась хозяину вполне подходящей для осенне-зимнего пейзажа. Работу выполнил за несколько дней, и дом заиграл новыми красками. Стоящие рядом двухэтажные особняки покрыты металлочерепицей. Эти мини-дворцы свидетельствуют о состоятельности хозяев, а дом Виталия Черепанова – о его таланте.

Усадьбу Черепановых частенько посещают гости. Все они буквально тают от встречи со здешними шедеврами наивного искусства. Школьники приезжают классами, а туристические группы, отправляясь в дом-музей Дмитрия Мамина-Сибиряка, обязательно заглядывают на сказочное подворье. Здесь побывали члены областного правительства и все главы муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа, множество зарубежных делегаций.

Даже волк у Виталия Черепанова предельно дружелюбный и симпатичный. Фото: Галина Соколова

КОММЕНТАРИЙ Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской области: – Виталий Николаевич и Нина Михайловна Черепановы – удивительные люди. Бывая в Висиме, я с огромной радостью заезжаю повидаться. Их усадьбу по праву можно назвать музеем, и каждое произведение делает нас добрее, настраивает на позитив. Это своеобразный портал в детство. Посёлок Висим расположен на территории природного парка «Река Чусовая» и Висимского государственного заповедника, это само по себе уникальное место. Его вдохновляющая сила чувствуется в творчестве семьи Черепановых.

По костюмам видно, что гостей усадьбы Черепановых встречают жительницы «трёх концов» Висима – тульского, кержацкого и хохлятского. Фото: Галина Соколова