Нужны ли кормушки для птиц в саду?

Подкармливать птиц советуют нежареными семечками, хлебными крошками и кашей. Фото: Алексей Кунилов

Подкармливание птиц в осенне-зимний период давно вошло в привычку уральских садоводов. Кормушки сегодня можно увидеть на территории многих дачных участков. Но не навредит ли такое доброе дело урожаю в будущем, и вернутся ли пернатые летом для борьбы с вредителями?

Обычно пернатых кормят садоводы, которые круглогодично живут на дачах. Но есть и те, кто специально наведывается на участок, чтобы пополнить кормушки.

– Мы очень давно подкармливаем птиц, – говорит садовод из Режа Валентина Старкова. – У нас есть дача недалеко от квартиры, и мой муж почти каждый день ходит туда, чтобы пополнить кормушку семечками, пшеном, хлебными крошками.

По мнению екатеринбургского садовода Натальи Царегородцевой, особенно сильно пернатые нуждаются в подкормке в те дни, когда на деревьях и растениях образуется ледяная корка или толстый слой инея. Тогда птицам становится крайне сложно найти пропитание.

– В осенне-зимний сезон птиц надо подкармливать обязательно, ведь в тёплый период они возвращаются на ваш участок и оказывают неоценимую помощь в борьбе с вредителями в саду, – считает Наталья Царегородцева. – Одни «работают» в почве, другие – в кустарниках, третьи – в густоте крон. Самые лучшие труженики – синички. Оказывается, одна синица может очистить от вредителей 40 яблонь за сезон! Ещё помогают дятлы и поползни.

Однако принести пользу урожаю, как отмечает Наталья Царегородцева, могут не все пернатые. Например, снегири и свиристели являются нежеланными гостями в саду, так как эти птицы любят полакомиться цветочными почками на деревьях. Нельзя допускать на участок и дрозов, иначе вы рискуете остаться без клубники.

Чем кормить пернатых? Большинство птиц будут рады любым нежареным семечкам, лущёным кедровым орехам и хлебным крошкам. Синички любят сало без каких-либо примесей или специй. Главное – никакой соли: это яд для пернатых. При этом кормушки нужно пополнять только по мере необходимости. Слишком много корма оставлять не стоит: во-первых, птицы не должны переставать сами добывать себе еду. Во-вторых, излишки пернатые могут просто-напросто растащить и спрятать.

Действительно ли птицы оказываются такими большими помощниками в садах? Одни садоводы считают, что пернатые приносят явную пользу, другие не замечали этого. Специалисты же более категоричны.

– Не стоит надеяться, что птицы, которых садоводы кормят зимой, потом будут очищать участок от вредителей в дачный сезон, – отмечает директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. – Пернатые не сидят на одном месте: те же синицы каждые две недели перелетают с места на место. Птицы будут действительно помогать, если вся страна начнёт их подкармливать. Но ведь в основном люди делают кормушки из гуманных соображений: им просто нравится подкармливать пернатых, и это замечательно, это надо приветствовать.

КСТАТИ Кормушки можно делать из любых материалов и устанавливать в безопасных местах, например, на ветвях деревьев. Чтобы обезопасить птиц от хищников, у кормушки должна быть крыша. Чем проще выглядит кормушка, тем лучше, ведь птицы выбирают не красоту, а безопасность. Один из самых простых вариантов – кормушка из пластиковой бутылки.