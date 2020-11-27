Декабрь покажет, какой урожай будет летом

На Руси считалось: если декабрь будет снежным и морозным, то жди хорошего урожая в следующем году. Фото: Галина Соловь`ва

Начало зимы на Руси всегда встречали по-особенному. Декабрь наши предки называли «просинцем» из-за того, что в этом месяце происходит зимнее солнцестояние, после которого световой день увеличивается, а солнечное сияние усиливается. Про декабрь на Руси примет было немало. Считалось, что по последнему месяцу в году можно сделать прогноз на летнюю погоду и будущий урожай.

1 декабря — Платон и Роман Зимоуказатели

Сколько раз в этот день погода изменится, столько же перемен и зимой будет.

Увидеть ожившую муху или комара — к оттепели.

3 декабря — День Григория Декаполита

Если в этот день пошёл снег, то июнь будет дождливым.

Перистые облака длинной полосой плывут – к вьюге.

5 декабря — День Прокопа

Ворона ходит по дороге – к потеплению.

Тёплая погода на Прокопа предвещает снежную и продолжительную зиму.

6 декабря — Митрофанов день

Восточный ветер сулит затяжную пасмурную погоду, но без сильных холодов.

Солнце прячется за тучи – быть бурану, светит ярко – к морозу.

8 декабря — Клим Холодный

Если сугробы высокие, то год будет урожайным.

Обильный снег предвещает дождливое лето.

10 декабря — Знамение Пресвятой Богородицы

Яркое звёздное небо обещает холода, тусклое – оттепель.

В этот день нельзя шить и вязать, иначе можно случайно «зашить» тепло.

12 декабря — Парамонов день

Чтобы год был урожайным, на Парамона надо занять продукты у соседей или друзей.

Если утро ясное и свежее, то таким будет весь декабрь.

14 декабря — Наум Грамотник

Северный ветер — к сильному похолоданию.

Иней в этот день сулит частые летние росы.

16 декабря — Иван Молчальник

Падающий на талую землю снег предвещает неурожай в следующем году.

Снегирь под окном чирикает – жди тепла.

18 декабря — Саввин день

Собака катается по земле, много спит и почти не ест – к снегопадам и метели.

Красный огонь в печи да поленья сильно трещат — будет стужа лютая.

20 декабря — День Амвросия

Идёт мокрый снег – лето будет дождливым, а если лёгкий и сухой – жди засухи.

Кошка тянется к воде и много пьёт – к холоду.

23 декабря — Мина, Евграф и Ермоген

Если снега навалило до самой изгороди в саду, то хорошего урожая не будет.

Сороки низко летают или прячутся под крышами – жди морозов.

24 декабря — Никонов день

Шум от железной дороги слышен далеко от дома – скоро придёт потепление.

Две белки в одном дупле собираются – грядёт сильное похолодание.

26 декабря — Ведьмины посиделки

Какая погода стоит в этот день, таким и январь будет.

Нельзя оставлять у входа в дом веник, иначе не избежать снежных вихрей.

28 декабря — Трифонов день

Если день бесснежный и холодный, овощи в следующем году хорошо уродятся.

Глубокие сугробы обещают тёплое лето.

30 декабря — Данилов день

Какая погода на Данилу, такая и в мае будет.

Леса отражаются в низких облаках – погода переменится на снежную и пасмурную.

Опубликовано в №223 от 28.11.2020