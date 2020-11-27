Декабрь покажет, какой урожай будет летом

Начало зимы на Руси всегда встречали по-особенному. Декабрь наши предки называли «просинцем» из-за того, что в этом месяце происходит зимнее солнцестояние, после которого световой день увеличивается, а солнечное сияние усиливается. Про декабрь на Руси примет было немало. Считалось, что по последнему месяцу в году можно сделать прогноз на летнюю погоду и будущий урожай.
1 декабря — Платон и Роман Зимоуказатели
Сколько раз в этот день погода изменится, столько же перемен и зимой будет.
Увидеть ожившую муху или комара — к оттепели.
3 декабря — День Григория Декаполита
Если в этот день пошёл снег, то июнь будет дождливым.
Перистые облака длинной полосой плывут – к вьюге.
5 декабря — День Прокопа
Ворона ходит по дороге – к потеплению.
Тёплая погода на Прокопа предвещает снежную и продолжительную зиму.
6 декабря — Митрофанов день
Восточный ветер сулит затяжную пасмурную погоду, но без сильных холодов.
Солнце прячется за тучи – быть бурану, светит ярко – к морозу.
8 декабря — Клим Холодный
Если сугробы высокие, то год будет урожайным.
Обильный снег предвещает дождливое лето.
10 декабря — Знамение Пресвятой Богородицы
Яркое звёздное небо обещает холода, тусклое – оттепель.
В этот день нельзя шить и вязать, иначе можно случайно «зашить» тепло.
12 декабря — Парамонов день
Чтобы год был урожайным, на Парамона надо занять продукты у соседей или друзей.
Если утро ясное и свежее, то таким будет весь декабрь.
14 декабря — Наум Грамотник
Северный ветер — к сильному похолоданию.
Иней в этот день сулит частые летние росы.
16 декабря — Иван Молчальник
Падающий на талую землю снег предвещает неурожай в следующем году.
Снегирь под окном чирикает – жди тепла.
18 декабря — Саввин день
Собака катается по земле, много спит и почти не ест – к снегопадам и метели.
Красный огонь в печи да поленья сильно трещат — будет стужа лютая.
20 декабря — День Амвросия
Идёт мокрый снег – лето будет дождливым, а если лёгкий и сухой – жди засухи.
Кошка тянется к воде и много пьёт – к холоду.
23 декабря — Мина, Евграф и Ермоген
Если снега навалило до самой изгороди в саду, то хорошего урожая не будет.
Сороки низко летают или прячутся под крышами – жди морозов.
24 декабря — Никонов день
Шум от железной дороги слышен далеко от дома – скоро придёт потепление.
Две белки в одном дупле собираются – грядёт сильное похолодание.
26 декабря — Ведьмины посиделки
Какая погода стоит в этот день, таким и январь будет.
Нельзя оставлять у входа в дом веник, иначе не избежать снежных вихрей.
28 декабря — Трифонов день
Если день бесснежный и холодный, овощи в следующем году хорошо уродятся.
Глубокие сугробы обещают тёплое лето.
30 декабря — Данилов день
Какая погода на Данилу, такая и в мае будет.
Леса отражаются в низких облаках – погода переменится на снежную и пасмурную.
- Опубликовано в №223 от 28.11.2020
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
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