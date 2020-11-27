«Мужское счастье» для женского: у екатеринбурженки впервые расцвело много соцветий антуриума сразу

Этому антуриуму у Натальи Царегородцевой уже пять лет Фото: Наталья Царегородцева

У жительницы Екатеринбурга, опытного садовода и цветовода Натальи Царегородцевой впервые враз распустилось пять соцветий антуриума.

– Антуриум, или иначе «мужское счастье», может цвести весь год, если обеспечить ему соответствующие условия. Но так как это очень привередливое растение, то чаще всего мне, как и большинству цветоводов, удаётся достигать недолгого цветения антуриума раз в год, – рассказала Наталья Царегородцева. – Но в этом году он меня просто удивил: впервые за пять лет на растении распустились сразу пять цветов, которые радуют глаз уже две недели. К слову, антуриум впервые распустился у меня дома именно в это время года.

Такое богатое цветение антуриума Наталья Царегородцева связывает с изменением местоположения цветка в квартире. Раньше он стоял недалеко от окна, а недавно наша читательница переставила его на подоконник, и, вероятно, увеличение солнечного света сыграло свою благотворную роль

Опубликовано в №223 от 28.11.2020