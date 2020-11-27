Какие комнатные растения могут защитить от коронавируса?

Цитрусовые растения используют для профилактики простуды, гриппа и ОРВИ с античных времён. Фото: Алексей Кунилов

Для поднятия иммунитета и защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ необязательно покупать дорогие таблетки и витамины. Достаточно вырастить у себя дома несколько комнатных растений, богатых фитонцидами, и о респираторных болезнях можно будет забыть. Корреспондент «ОГ» поговорил с учёным-агрономом, специалистом по комнатным растениям Мариной Завьяловой и узнал, какие декоративные культуры помогают избавиться от вирусов и бактерий в квартире.

Некоторые комнатные растения отпугивают насекомых, другие являются лекарственными, но одно из самых интересных их свойств – очищение воздуха в помещениях и улучшение микроклимата.

– Все знают, как хорошо дышится в хвойном лесу, – рассказывает Марина Завьялова. – Дело в том, что воздух в бору буквально пропитан фитонцидами – биологически активными веществами, которые обладают естественным свойством уничтожать либо задерживать рост болезнетворных микроорганизмов – бактерий, простейших грибков и вирусов. В Японии, Южной Корее и на Тайване существует даже такая специальная терапевтическая техника, известная как «купание в лесу». Люди в течение часа гуляют по хвойному лесу и активно вдыхают воздух, чтобы получить достаточную дозу фитонцидов.

Хвойные культуры – не самые простые для выращивания на подоконнике, но дома хорошо будут расти кипарисовики, араукария разнолистная и криптомерия, которые в последнее время часто используют для создания зелёных композиций в стиле бонсай.

Между тем Абсолютный чемпион по содержанию фитонцидов среди лиственных деревьев и травянистых эфиромасличных культур – эвкалипт. На Среднем Урале встречаются цветоводы, которые выращивают это австралийское дерево у себя дома. Благодаря эфирному маслу эвкалипта в квартире можно создать своеобразную зону лечебных ароматов, что чрезвычайно полезно в качестве защиты от инфекций, особенно в период эпидемий. Это же масло избавит от синдрома хронической усталости и депрессий.

Если же тратить время на уход за хвойниками не очень хочется, можно вырастить дома более привычные растения, о целебных свойствах которых мало кто знает. Например, бегонию. Помимо того, что этот цветок очень эффектно и красиво смотрится, он ещё и выделяет в воздух фитонциды, которые убивают до 90 процентов опасных микробов и вирусов. Достаточно разместить в квартире несколько горшков с бегониями, и самочувствие домочадцев заметно улучшится.

– Другое интересное растение, которое можно встретить почти у всех цветоводов, – герань, а правильнее сказать, пеларгония, – продолжает Марина Завьялова. – Её эфирные масла не только препятствуют простуде, но и помогают справиться с головными болями. Похожими свойствами обладают и многие средиземноморские растения. В частности, лавр благородный, листья которого используют в качестве специи. Несмотря на то, что это растение субтропическое, оно довольно неплохо чувствует себя в квартире. Лавр обладает высочайшей антибактериальной активностью.

Конечно, фитонцидами богаты и цитрусовые. Эфирные масла лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута богаты терпенами, которые тонизируют нервную систему, снимают утомление и повышают иммунитет. Но королём среди южных культур по количеству фитонцидов считается мирт. С давних пор было подмечено, что в тех местах, где произрастает мирт, воздух наполнен благоуханием и чистотой. Фитонциды у мирта выделяют листья и цветки, как и у цитрусовых. Достаточно поставить в квартире одно-два растения, и места для микробов там уже точно не останется.

– Богато природными антибиотиками ещё одно растение, которое применяют в кулинарии как приправу – розмарин, – добавляет Марина Завьялова. – В Средние века его эфирное масло рекомендовали разбрызгивать по дому для защиты от чумы. Розмарин — очень хороший антисептик с потрясающим ароматом. В домашних условиях вырастить его несложно, как и ещё одно лечебное растение – хлорофитум хохлатый. Большой популярностью он пользуется в детских садах и школах. Это растение за 24 часа очищает воздух от инфекций на 88 процентов. Для профилактики воздушно-капельных инфекций дома надо выращивать от двух до пяти кустиков хлорофитума. Они весьма симпатичны и прекрасно смотрятся на подоконнике.

Опубликовано в №223 от 28.11.2020