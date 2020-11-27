Как взыскать долги за взносы c садоводов?

Собрания школы председателей СНТ в этом году проходят с соблюдением эпидемических норм: в масках и с ограниченным количеством участников. Фото: Ирина Гильфанова

В школе председателей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) при Союзе садоводов Екатеринбурга возобновились бесплатные занятия. Одна из недавних лекций была посвящена теме взносов, платежей и работе с должниками в садовом товариществе. «Облгазета» собрала самую важную информацию с занятия.

Платят все

Согласно федеральному закону № 217 «О садоводстве и огородничестве», в садовых товариществах есть два вида взносов: членские и целевые. Первыми считаются регулярные платежи, покрывающие оплату общих расходов товарищества: аренду помещения, оплату коммунальных счетов, благоустройство участков общего назначения, охрану СНТ и прочее. Целевые взносы собираются по мере возникновения нужд товарищества.

И членские, и целевые взносы обязаны выплачивать все собственники земельных участков на территории СНТ, а не только члены товарищества. Средства нужно перечислять на расчётный счёт, их размер определяется на общем собрании товарищества и прописывается в уставе. Однако недобросовестные плательщики находятся всегда: что делать в этом случае?

– Члены товарищества могут взыскать долги через суд. Заявление нужно подавать только на владельца земельного участка, – поясняет юрист Союза садоводов ЕкатеринбургаНаталия Парыгина. – Если должника нет в живых, то обязанность за оплату взносов лежит на наследниках. На них также можно подать иск в случае, если участок был продан. Срок исковой давности составляет три года с момента нарушения прав СНТ.

Если собственник является членом СНТ, то в суд подаётся заявление о вынесении судебного приказа. Если нет, то подаётся исковое заявление. Прежде чем обращаться в суд, Наталия Парыгина рекомендует сначала уведомить владельца участка о долге, так как часто люди забывают о взносах и по получении данного извещения покрывают их. При рассмотрении дела в суде уведомление покажет, что СНТ старалось урегулировать вопрос с должником в досудебном порядке. При этом уведомлять должника о долге никто не обязан – можно сразу обращаться в суд.

Заявление о вынесении судебного приказа или исковое заявление подаётся мировому судье в районе, в котором проживает должник. Однако если цена иска превышает 50 тысяч рублей, то документ передаётся в районный суд по месту прописки ответчика.

Документы и заявление

Прежде чем идти в суд, нужно подготовить необходимые документы:

расчёт задолженности,

выписку из протокола общего собрания об избрании председателя или выписку из ЕГРЮЛ,

выписку из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок должника или свидетельство о праве собственности,

доказательства того, что должник является членом СНТ: протокол общего собрания, где человека приняли в товарищество, или официальная справка от СНТ,

решения общих собраний СНТ, которыми были утверждены суммы членских и целевых взносов, платежей, пени и сроки внесения взносов и сметы.

уведомление должнику об имеющейся задолженности.

Важно В течение десяти дней с момента получения судебного приказа на взыскание долга ответчик может обратиться в суд с заявлением о том, что он не согласен с решением суда. Тогда судья выносит отмену данного приказа. Истец вправе снова подать исковое заявление. Но прежде пакет документов необходимо отправить ответчику и приложить к заявлению почтовую квитанцию и опись. После этого судья вызывает на заседание обе стороны.

Чтобы подать в суд заявление о вынесении судебного приказа на члена товарищества, нужно указать личные данные должника:

ФИО,

место жительства,

телефон или/и электронную почту,

один из идентификаторов: серию и номер паспорта или номер СНИЛСа или ИНН.

– Заявление о вынесении судебного приказа подаётся, если все документы собраны, – рассказывает Наталия Парыгина. – Здесь возникает резонный вопрос: откуда у истца могут быть эти данные? Получить личную информацию можно только с разрешения ответчика. Но, конечно, далеко не всякий должник тут же передаст запрашиваемые материалы. В этом случае нужно сразу подавать исковое заявление, несмотря на то, что человек является членом СНТ, и приложить к нему ходатайство о том, чтобы суд содействовал в сборе доказательств, а именно обратился в госорган, где могут предоставить личные данные ответчика.

Эта же процедура действует, когда неизвестен адрес проживания должника. Исковое заявление подаётся по месту нахождения земельного участка с ходатайством, чтобы суд запросил в соответствующие органы о месте прописки должника.

При подаче заявления на должника СНТ оплачивает государственную пошлину, которая рассчитывается исходя из цены иска. За заявление о вынесении судебного приказа госпошлина будет в два раза меньше, чем за исковое заявление.

– В течение пяти дней суд должен вынести приказ без вызова заявителя и должника, который отправляется должнику, – говорит Наталия Парыгина. – После истец может снова обратиться в суд, чтобы взыскать денежные средства на судебные расходы. В новом исковом заявлении нужно указать, что было подано заявление на должника, судебный приказ выдан, долг выплачен и есть основания для взыскания судебных расходов, которые понесло товарищество.

Исковое заявление, которое подается на садовода, не являющегося членом СНТ, рассматривается судом с участием заявителя - СНТ и должника.

Опубликовано в №223 от 28.11.2020