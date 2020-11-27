Лунный календарь садовода: разводим зелень

Рассказываем, чем стоит заняться садоводам и цветоводам в ближайшую неделю.
- 28 и 29 ноября - время посадить зелень на подоконнике: петрушку, укроп, салат, шпинат, сельдерей, щавель. Но не стоит рыхлить землю комнатных цветов или других посадок: корневая система растений в это время уязвима.
- 30 ноября, 1 декабря – полнолуние, поэтому в эти дни не нужно беспокоить растения. Лучше провести ревизию хранящихся овощей и фруктов.
- 2 декабря - вновь благоприятное время для посадки зелени и редиса в домашних условиях. Можно также опрыскать растения от вредителей, прополоть посадки на подоконнике или в отапливаемой теплице.
- 3 и 4 декабря - эти дни отлично подойдут для того, чтобы замочить и прорастить семена или даже попробовать заняться выращиванием микрозелени. Полив и опрыскивание растений лучше отложить.
- Опубликовано в №223 от 28.11.2020
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.