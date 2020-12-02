Совет Федерации утвердил продление дачной амнистии до 2026 года

Авторы инициативы считают, что этот закон станет мотивирующим фактором для возобновления строительства дачных домов. Фото: Владимир Мартьянов.

Совет Федерации принял закон о продлении дачной амнистии ещё на пять лет. Упрощённый порядок регистрации прав на индивидуальные дома на земельных участках будет действовать до 1 марта 2026 года.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Шевченко, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, первый вице-спикер палаты регионов Андрей Турчак и глава комитета СовФеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Как сообщает Парламентская газета, упрощённая процедура оформления прав на дачные дома распространяется на граждан, предоставивших технический план постройки и правоустанавливающий документ на участок. Такой порядок касается не только домов, расположенных на дачных участках для садоводства, но и недвижимости на землях для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

"Закон предусматривает продление на тот же срок действие уведомительного порядка индивидуального жилищного строительства. Это существенно упростит для граждан все процедуры, связанные со строительством индивидуального жилья и регистрацией прав на него", - заявил Андрей Шевченко.

Авторы инициативы считают, что этот закон станет мотивирующим фактором для возобновления строительства дачных домов, что положительно скажется на общей динамике жилищного строительства.

Напомним, в июле 2019 года дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года.

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