Лунный календарь садовода: выгоняем зелень и рыхлим почву

Рассказываем, чем следует заняться садоводам дома и на своём участке в предстоящую неделю декабря.
- 5, 6 декабря — выгоняем витаминную зелень (рукколу, свёклу, кориандр, базилик, чабрец, китайскую капусту, овёс и другие злаки), пропалываем и рыхлим почву под комнатными растениями, опрыскиваем их биофунгицидами от вредителей и болезней, закладываем семена овощей на стратификацию. Поливать и подкармливать декоративные и агрокультуры не рекомендуется.
- 7, 8 декабря — сеем на подоконнике редис и лук на перо перед новогодними праздниками, пересаживаем комнатные растения в горшки больших размеров, в саду окучиваем снегом плодовые деревья и кустарники. В эти дни замачивать семена нельзя.
- 9, 10 декабря — высеваем семена латука, ромен-салата, кресс-салата, черемши, майорана, подкармливаем растения калийно-фосфорными минеральными удобрениями, высаживаем домашние цветы и укореняем черенки, проводим санитарную обрезку яблонь, груш, слив и вишен. Не стоит обрабатывать комнатные растения ядохимикатами.
- 11 декабря — сеем листовую горчицу и шпинат на зелень, вносим комплексные органические удобрения (биогумус и сапропель), высаживаем луковичные и многолетние цветы. Размножать комнатные растения делением клубней и корней не рекомендуется.
- Опубликовано в №228 от 05.12.2020
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