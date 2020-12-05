Лунный календарь садовода: выгоняем зелень и рыхлим почву

Рассказываем, чем следует заняться садоводам дома и на своём участке в предстоящую неделю декабря.

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Лунный календарь садовода

Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.