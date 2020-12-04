Российские космонавты займутся садоводством в 2024 году

Советская установка «Оазис-1 АМ» стала первой в мире космической оранжерей для выращиванию овощей. С 1977 года её использовали на всех орбитальных станциях СССР. Фото: Владимир Мартьянов

После выхода материала «Когда на Марсе зацветёт картофель?» (см. «ОГ» №213 от 14.11.2020) о перспективах земледелия на Красной планете к нам в редакцию позвонил житель Екатеринбурга Андрей Гашев. Он поинтересовался, выращивают ли сейчас овощи на российском сегменте Международной космической станции (МКС)? Пока нет – опытный образец новой бортовой оранжереи построят лишь в 2021 году. Над её созданием трудятся инженеры и учёные из нескольких научных институтов в Москве. На МКС миниатюрная теплица отправится не раньше 2024 года.

Работа над современной космической оранжереей «Витацикл-Т» для российского сегмента МКС началась ещё в 2019 году. Её разрабатывают НИИ космического приборостроения, ВНИИ неорганических материалов имени академика Бочвара и Институт медико-биологических проблем РАН. Опытный прототип мини-теплицы будет готов к концу следующего года. После испытаний в земных условиях инженеры в течение полутора лет планируют создать два лётных образца, один из которых доставят на МКС. По предварительным прогнозам, произойдёт это как минимум в 2024 году.

«Оранжерея будет в своём роде уникальной», – рассказал РИА Новости один из её создателей, руководитель медицинского отдела НИИ космического приборостроения Антон Бычков. – В отличие от аналогов, которые уже побывали на МКС, она станет конвейерной. «Витацикл-Т» будет состоять из барабана с шестью корневыми модулями. Время непрерывной работы оранжереи составит от 44 до 66 суток, за этот срок можно будет посадить семена, дождаться вегетации и собрать урожай».

Конструкция оранжереи не так проста, как может показаться на первый взгляд. Космонавтам придётся строго соблюдать технологию посадки растений, чтобы добиться хороших результатов. Сначала им предстоит засеять один корневой модуль, через четыре дня – следующий и так далее, пока семена не будут посажены во все ячейки барабана. Спустя 24 дня можно будет снимать урожай с первого модуля, снова высевать в него семена и повторять предыдущие операции по кругу. За счёт технических особенностей оранжерея обладает большим КПД, чем зарубежные аналоги.

Ещё одно ноу-хау связано с автоматической системой подачи влаги в оранжерею. Для водоснабжения корневых модулей инженеры разработали пористые титановые трубки внутри искусственного грунта, которые позволят снизить массу мини-теплицы и обеспечить равномерный полив растений. Контроль за этим процессом обеспечат датчики давления и компьютер. Просто полить растения в космосе нельзя: струя превратится в капли, которые разлетятся в разные стороны.

Срок службы оранжереи составит шесть лет. Работать она будет постоянно, за исключением небольших пауз для замены почвосмеси в корневых модулях. Пока в них планируется выращивать только листья салата, но в будущем космонавты смогут возделывать и другие агрокультуры. Ожидается, что использование оранжереи полностью покроет потребности одного члена экипажа в витаминах А и С и частично в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах.

– Про использование оранжерей во внеземном пространстве писал ещё Константин Циолковский, – пояснил в разговоре с «ОГ» инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев. – Основная задача МКС заключается в отработке технологий пребывания человека в космосе. И оранжерея в эту линию изучения прекрасно вписывается.

Стоит отметить, что с конца 70-х годов все советские орбитальные станции «Салют» были оборудованы научными оранжереями, где выращивали не только овощи и злаки, но и цветы. На российском сегменте МКС научная оранжерея «Лада» появилась в 2002 году. После окончания срока службы ей на смену запустили новую мини-теплицу, но в декабре 2016 года она была уничтожена вместе с грузовым кораблем «Прогресс» из-за аварии ракеты-носителя. С тех пор российские космонавты обходятся без оранжереи.

Опубликовано в №228 от 05.12.2020