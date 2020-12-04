Конкурс на лучший новогодний подарок: рождественский венок из шишек и ракушек

Чудесные венки Галины Артемьевой можно сразу отправлять на рождественскую ярмарку. Фото: Из личного архива Галины Артемьевой

Читатели «Облгазеты» уже начали присылать в редакцию фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками, на наш новый конкурс.

Первой фотографию своего самодельного рождественского венка прислала пенсионерка Галина Артемьева из Верхней Пышмы.

– У меня много друзей, коллег, родственников, и я хочу, чтобы все они получили на Новый год частичку моей души вместе с подарком, – говорит Галина Николаевна. – Сегодня сложно удивить подарком, ведь у всех всё есть, поэтому надо дарить что-то оригинальное. У меня на участке было много шишек, и я подумала: почему бы не сделать из них новогодние веночки? Для этого нужно немного фантазии, клеевой пистолет, основа, шишки и мелочь для украшения.

Мастерица вспомнила о многочисленных ракушках, которые многие привозят с юга, а потом не знают, куда деть. Так и появилась идея создать веночки как напоминание о море, пожелание яркого солнца в грядущем году. Технология создания таких венков одинакова: на картонную основу приклеиваем шишки или ракушки, украшаем заготовку бусинами, лентами, добавляем «снег» кистью и белой краской.

Также Галина Артемьева сшила игрушки в виде быка. Технология изготовления проста: из ткани вырезаем очертания коровы, сшиваем, набиваем, добавляем рога – обмотанные лентой проволоки, и «причёску» – шерстяные нитки.

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от «Облгазеты» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и информацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи.

Такой необычный венок из ракушек – действительно отличное напоминание о море и отпуске. Фото: Из личного архива Галины Артемьевой

Эту мягкую игрушку в виде быка Галина Артемьева сшила из лоскутков ненужной ткани. Фото: Из личного архива Галины Артемьевой

Не сразу догадаешься, что эти игрушки – не покупные, а самодельные. Фото: Из личного архива Галины Артемьевой