Существовала ли слива «Уральский деликатес»?

Скорее всего, слива Уральский деликатес была выведена садоводом-любителем, но не получила большого распространения Фото: Алексей Кунилов

После выхода в «Облгазете» материала о том, что учёные Свердловской селекционной станции садоводства получили патент на выведенный ими новый сорт крупноплодной сливы Горлица (см. «ОГ» №213 от 14.11.2020), в редакцию пришло письмо от 84-летнего ветерана педагогического труда Ивана Хамкина из деревни Назарово Туринского городского округа. Пенсионер заинтересовался этой информацией и попросил узнать судьбу сливы Уральский деликатес, которую, ещё будучи студентом, видел в саду своего дяди.

«В 1956 году, будучи студентом, я впервые приехал к своему дяде Николаю в Белоярку. Он, садовод, свозил меня в белоярский сад и показал выведенный им сорт сливы Уральский деликатес. Плоды красного цвета, весят меньше чернослива на один-два грамма», – пишет Иван Хамкин.

Никакой информации о сливе Уральский деликатес в открытых источниках журналист «ОГ» не нашла, поэтому решила обратиться к специалисту. По словам старшего научного сотрудника Свердловской селекционной станции садоводства Маргариты Исаковой, сливы данного сорта сейчас нет. Не встречается упоминание об Уральском деликатесе и в Государственном реестре селекционных достижений.

– Слива Уральский деликатес не получила распространения у садоводов, но есть вероятность, что она могла встречаться в коллективных садах в 50-е годы прошлого века, – поясняет Маргарита Исакова. – Есть очень увлечённые садоводы-опытники, которые могли самостоятельно получить новый сорт какого-то растения. А так как на Урале распространена уссурийская слива, которую можно размножать косточками, опытникам было легко вырастить из них сеянцы. Потом они доводили растение до плодоношения, выделяли наиболее интересные, вкусные и урожайные сорта и часто давали им свои названия. Возможно, Уральский деликатес относится именно к таким сеянцам, полученным садоводом-опытником из Белоярки.

Селекционерам не известен ни один сорт сливы, в названии которого бы фигурировало слово «деликатес». Однако слово «уральский» упоминается в названиях сразу двух плодовых деревьев. По словам Маргариты Исаковой, ранее была известна слива Уралочка. Сейчас в садах встречается слива Уральские зори. Это растение самого раннего срока созревания – плоды появляются уже в конце июля, умеренная урожайность. Фрукты весят 25–30 граммов, тёмно-бордовые, хорошего вкуса.

КСТАТИ Садоводы-опытники нередко помогают учёным-селекционерам в получении новых сортов каких-либо растений. Известно немало случаев, когда любитель смог получить культуру, которая прошла коллекционные сортоизучения и стала впоследствии популярной. Так, выведенная садоводом-любителем В.В. Ракитянским слива Ракитянская сегодня получила широкое распространение в садах Урала. Дерево вырастает выше трёх метров, имеет широкую раскидистую крону. Жёлтые плоды массой 18–20 граммов кисловато-сладкие на вкус. Умеренное плодоношение, урожай созревает уже в середине августа.