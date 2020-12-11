Как вырастить жгучий перец в квартире?

Такие кусты красных перцев не просто дают богатый урожай жгучей приправы прямо в квартире, но и становятся достойным украшением дома. Фото: Галина Малёва

67-летний Асхат Глимшин из Берёзовского пять лет выращивает жгучий красный перец. Три года назад он пересадил один из своих кустов в горшок и принёс на работу, на завод. Растение прекрасно прижилось и с тех пор стабильно плодоносит несколько раз в год.

Засушенные стручки жгучего перца из Узбекистана Асхату Глимшину пять лет назад привезли коллеги. Мужчина, любитель жгучих приправ, оценил этот подарок и решил попробовать вырастить растение из семян на даче. Получилось, и теперь садовод садит перец каждый год.

– Семена перца кладём в тряпочку, смачиваем небольшим количеством воды, заворачиваем в бумагу, а лучше в полиэтиленовый пакет, – рассказывает Асхат Аслямович. – Оставляем их только на тёплой батарее, на горячей – нельзя, иначе пересохнут. Каждый день нужно проверять, проклюнулись ли ростки из семян, и смачивать тряпочку, если вода испарилась. Примерно через неделю появятся ростки, и можно садить их в землю, как рассаду помидоров.

Садовод начинает заниматься своими острыми перцами в феврале-марте. Рассаду ставит на подоконник, а по вечерам включает фитосвет на несколько часов. В конце апреля – начале мая высаживает растения в теплице или парнике. Там к уходу за перцами подключается супруга Светлана Глимшина.

– Я занимаюсь подкормкой перцев, использую универсальное удобрение, но стараюсь делать это нечасто, раз в месяц, – говорит Светлана Борисовна. – Удобрять нужно и саму рассаду, когда появляются первые листочки. Полив и остальной уход за перцами обычный, как и за другими овощами.

Хотя названий сортов привезённого узбекского перца Асхат Глимшин так и не узнал, ему удалось получить два разных куста: на одном плоды – среднего размера, на другом – поменьше, но поострее.

– Созревают перцы в августе-сентябре, – поясняет наш собеседник. – Урожай можно собирать ещё зелёным, а можно дать дозреть до красноты на кусте или снять, как только плод начинает розоветь, и хранить как помидоры. Зелёные перцы сочные и ароматные, а красные можно сушить, молоть и использовать в качестве приправы.

По словам садоводов, кусты жгучих перцев полностью усыпаны плодами: за лето на каждом кусте может вырасти несколько десятков. Урожай Глимшины съедать не успевают, поэтому раздают знакомым, родственникам, носят на работу. А в совсем богатые годы Светлана Борисовна даже использует молотый красный перец в качестве удобрения для капусты.

Перцы – многолетние растения, которые при хорошем освещении и уходе могут стабильно плодоносить пять лет. Так, куст перца, который Асхат Глимшин принёс в горшке на работу три года назад, плодоносит круглый год. Работники завода уже привыкли срывать по перчику и добавлять в свои обеды. А в этом году садоводы решили выкопать растения и посадить их в горшках в квартире. Два куста оставили себе, два отдали знакомым.

– У нас с лета уже дважды был урожай, – делится впечатлениями Галина Малёва из Асбеста, которой подарили два куста перца. – Недавно перцы отцвели, а сейчас вновь завязались маленькие зелёные плоды. Перец выращиваю на кухне в двух больших горшках и поливаю его как комнатный цветок. Не нужен никакой парник, просто больше света от окна.

Опубликовано в №233 от 12.12.2020 под заголовком «Жгучий перец… в квартире»