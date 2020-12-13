Гусь в яблоках из Интернета, или Как правильно покупать семена

Прежде, чем приобретать новые семена, полезно сделать ревизию старых запасов. Среди них наверняка найдутся пакетики с ещё не истёкшим сроком годности. Фото: Алексей Кунилов

В декабре самое время заняться покупкой семян. Откладывать это на конец зимы и весну не стоит: к тому времени на этот товар резко подрастёт спрос, и многих сортов вы в продаже уже не найдёте – разберут. Как и где лучше запасаться семенами? Это мы постарались выяснить у опытных садоводов, которые когда-то были героями наших публикаций.

– Приобретаю семена по-разному. Иногда выручают интернет-магазины, именно так в прошлом году я нашёл сорт лагенарии Гусь в яблоках, он мне нужен был для прививки арбузов, – рассказывает садовод из Екатеринбурга Борис Осипов (о том, как он выращивает арбузы в своей теплице, «ОГ» рассказывала в №119 от 4.07.2020). – Редкий сорт нашёл в Сима-ленде. Часто выручают другие садоводы. Например, в Интернете есть форум садоводов-огородников под названием «Томат-помидор». Там увлечённые выращиванием овощей люди со всей страны обмениваются опытом, дают советы по выращиванию, выбору сортов томатов, многие предлагают семена. С некоторыми из них у меня завязалась переписка, и я заказал у них понравившиеся сорта. До сих пор все заказы приходили, нареканий нет, иногда в бандеролях находил даже подарочки – несколько пакетиков семян сверх заказанных.

По словам Бориса Евгеньевича, общение с форумчанами здорово выручает, ведь в розничной сети не всегда можно отыскать нужный сорт, а там это удаётся.

– Одно время искал сорт томата Боннер Бэсте, – говорит Борис Осипов. – Сорт мне очень нравится, никогда не подводит, урожайный, достаточно ранний. Плоды у него некрупные – как раз то, что надо для засолки. Нашёл его на этом форуме, так было и с гибридом томата Тарасенко-2.

Заглядывает садовод и в специализированные магазины.

– На Химмаше есть семеноводческий магазинчик, который мне очень нравится, – продолжает Борис Осипов. – Там работают две увлечённые своим делом девушки: продают много своей рассады и сами занимаются выращиванием овощей. Этой осенью у них красовались на прилавках полукилограммовые луковицы сортов Глобо и Эксибишен, выращенные из чернушки – такой метод получения лука сейчас набирает популярность. Они не просто продавали, но и рассказывали, как из семян за одно лето вырастить огромную луковицу.

Галина Колмакова из села Останино Режевского городского округа, которая заняла второе место в нашем конкурсе «Урожайный ОГород» (см. «ОГ» №200 от 24.10.2020) также поделилась своим опытом покупки семян.

– Раньше, когда выбор семян в магазинах был небольшим, я выписывала их по каталогам семеноводческих фирм, объединившись со знакомыми, – рассказывает Галина Васильевна. – Кто-то один заказывал каталог, и по нему каждый делал заказ для себя. Потом заказы объединяли, и они приходили к нам одной общей посылкой – получалась экономия на почтовых услугах. Позднее у нас в Реже стала расширяться торговля товарами для садоводов, и сейчас практически все нужные мне семена я приобретаю в местных магазинах.

А Ольга Мохирева из Заречного, которая занимается выращиванием капустной рассады (см. «ОГ» №78 от 29.04.2020), с гордостью сообщила, что уже приобрела семена для посадок в следующем году.

– Посылка с семенами недавно пришла, – делится новостями Ольга Мохирева. – Заказываю семена овощей и цветов на сайте одной московской оптовой фирмы: мне семян много надо, и так получается дешевле. К тому же если заказ превысит сумму в 10 тысяч рублей, полагается скидка.

По словам Ольги Владимировны, оптовики торгуют партиями начиная от 100 семян в упаковке и больше. Для тех, кто занимается выращиванием рассады на продажу, брать семена большими партиями выгодно. Так, стоимость одного семечка томата сорта Благовест при заказе оптовой партии составляет два рубля, а в рознице такие же семена дешевле трёх рублей вы не найдёте. Но почему нужно торопиться делать такие заказы в декабре?

– Позднее у оптовых фирм начинает скапливаться большое количество заявок, и они не успевают вовремя их обработать, – поясняет Ольга Мохирева. – Также посоветовала бы садоводам приобретать семена с небольшим запасом. Сужу по своему опыту: даже семена хвалёных немецких и голландских фирм не дают 100-процентной всхожести, поэтому приходится подстраховываться и покупать семян чуть больше.

Опубликовано в №233 от 12.12.2020