«Укрощение» огня: дачникам запретят жарить шашлыки и сжигать мусор на своих участках?

Территория, где планируют сжигать мусор, должна быть очищена от сухостоя, сухой травы, валежника и порубочных остатков в радиусе 10 метров. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года в России будут действовать новые правила противопожарного режима. Утвердили эти новшества постановлением Правительства России №1479 ещё 16 сентября 2020 года, но много шума они наделали только на этой неделе: в Интернете волной прокатилась информация, что на территории частных домов, дач и садовых участков запретят сжигать мусор и разводить костры. Но тревога оказалась ложной.

Летней кухне быть

«На землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов», – говорится в пункте 66 постановления Правительства России.

Согласно действующим сейчас правилам противопожарного режима, всё перечисленное касается только территорий общего пользования, со следующего же года к ним добавляются и частные земли. Однако тотального запрета на разведение открытого огня и сжигания мусора нет: всё это разрешается в соответствии с требованиями, которые остаются теми же самыми, что и сейчас. Так что без шашлыков, печёной картошки и прочей вкуснятины, приготовленной на огне, вы не останетесь, если будете соблюдать необходимые правила.

– Место, где установлен мангал, должно быть удалено от строений не менее чем на пять метров. А площадка радиусом не менее двух метров должна быть очищена от сухой травы и иметь негорючую основу – посыпана щебнем, песком или выложена плиткой, – поясняет главный специалист управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС по Свердловской области Андрей Ушаков. – Разведение костров разрешается на расстоянии не менее 50 метров от строений, а радиус негорючей площадки – 10 метров. Соблюсти эти требования, как вы понимаете, возможно лишь на очень больших участках. Но при использовании открытого огня в металлической ёмкости, конструкция которой исключает выпадение сгораемых материалов, расстояние уменьшается в два раза: 25 и 5 метров соответственно.

«Мусорные» требования

Что касается сжигания мусора на территории садового участка или своего двора, то оно по-прежнему запрещается во время действия особого противопожарного режима, который вводится в засушливый, жаркий, грозовой пожароопасный период органами местного самоуправления. В другое время это делать можно, но только в определённых местах и с соблюдением соответствующих требований.

– В ближайшее время предстоит отменить или изменить множество нормативных актов, привести их в соответствие с новыми правилами, – говорит Антон Ушаков. – Сейчас порядок такой: обрезки веток, сухую траву и листву сжигают в металлической ёмкости, которая закрывается крышкой. Пока всё не догорит, оставлять процесс без присмотра нельзя. Под ёмкостью и рядом с ней не должно быть сухой травы, рядом – кустарников, деревьев, построек, так как метал раскаляется. Под рукой нужно держать огнетушитель или ведро с водой.

По новым правилам противопожарного режима (см. пункт 2 приложения 4) использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

открытый огонь разрешено разводить в котловане (яме или рве) не менее 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или на площадке с прочно установленной металлической ёмкостью (например, бочка, бак) или ёмкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 кубометра;

вокруг, на расстоянии 50 метров, не должно быть любых построек, скирд, в 100 метрах – хвойного леса, отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, в 30 метрах – лиственного леса или отдельных групп деревьев;

территория в радиусе 10 метров должна быть очищена от сухостоя, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

под рукой необходимо иметь первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова подразделения пожарной охраны.

Помимо этого, в новых правилах противопожарного режима появились и другие изменения. Со следующего года запрещается устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения. Ранее такой запрет действовал только на территориях общего пользования поселений и городских округов, садоводства или огородничества. Также с 2021 года нельзя будет устраивать свалки отходов на территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения.

ВАЖНО За нарушение требований пожарной безопасности, прописанных в статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обычные граждане могут получить предупреждение или штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица – штраф от 6 до 15 тысяч рублей, юридические лица – от 150 до 200 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются: для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

КСТАТИ Выезд на шашлыки нередко сопровождается забавами. С 1 января 2021 года запрещено запускать в небо горящие китайские фонарики и прочие неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъёма которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. Запрет действует на территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1 000 метров от леса.

Опубликовано в №233 от 12.12.2020 под заголовком «Укрощение огня»