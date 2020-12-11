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Общество / Дом. Сад. Огород
11 декабря 2020, 18:42

Конкурс «Лучший новогодний подарок»: бычок из пряжи и декоративные тарелки

Игрушка бычка

Таким увидела символ наступающего года Людмила Капитонова. Фото: Из личного архива Людмилы Капитоновой

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать в редакцию на наш новый конкурс фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками. Столь разнообразных поделок мы, признаться, даже не ожидали увидеть, хотя все три послания пришли из одного города – Верхней Пышмы.

Пенсионерка Людмила Капитонова смастерила две игрушки символа предстоящего Нового года: один из ткани и флиса, другой связала из пряжи. Коровка на фото выглядят весёлой, а бычок милым и добрым.

– Люблю шить куклы, занимаюсь этим уже около четырёх лет, – рассказывает Людмила Григорьевна. – Когда первый раз увидела сшитые мастерицами куклы – просто влюбилась в них. Сначала любовалась ими, потом решила сшить нечто подобное сама. Стала интересоваться в Интернете, как это делают другие, не стеснялась задавать вопросы, потом съездила на мастер-класс. И теперь мастерю куклы к праздникам, к дням рождения и дарю их родственникам и знакомым.

Если игрушку коровы Людмила Григорьевна сшила из ткани, предварительно раскроив материю, то бычка связала крючком из пряжи – хочет подарить его своей дочери Наталье.

А вот Анастасия Бормотова удивила другим новогодним подарком – декоративными тарелками.

– Сделать их совсем не трудно, – говорит Анастасия Бормотова. – Потребуется тарелка, акриловые краски по стеклу и фарфору, а главное – фантазия. Тарелку без рисунка, купленную в магазине, надо вымыть и протереть спиртом. Затем восковым карандашом наметить желаемый рисунок и начать творить. Потом нужно дать краскам высохнуть, приобрести подставку для тарелки в магазине для художников, и всё – подарок готов.

На словах всё кажется очень просто, но чтобы самостоятельно сделать такое чудо, какое вышло из рук Анастасии, испортить и разбить тарелок придётся, наверное, немало.

Более традиционные поделки – ёлочные украшения и мешочки для подарков, украшенные ленточками – изготовила наша читательница Наталья Коркина.

– Ленточки можно найти в магазинах самого разного цвета и ширины, – поясняет Наталья Коркина. – Ткань подобрать тоже не проблема. Основу для шаров из вспененного полистирола можно купить в магазинах для рукоделия. Нужна иголка с широким ушком, они также есть в магазинах. Чтобы сшить мешочки и сапожок, потребуется швейная машинка. Главное – хорошее настроение, фантазия и желание сделать подарок дорогому человеку.

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от «ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и сообщите информацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи.

Декоративная тарелка
Жар-птица на тарелке смотрится действительно празднично. Фото: Из личного архива Анастасии Бормотовой
Новогодние шары
Даже не верится, что эти ёлочные шары разукрашены обычными ленточками. Фото: Из личного архива Натальи Коркиной
Новогодние мешочки
Такие новогодние мешочки можно сделать за пару часов. Фото: Из личного архива Натальи Коркиной
Новогодняя открытка
Наталья Коркина делает открытки к Новому году. Фото: Из личного архива Натальи Коркиной
  • Опубликовано в №233 от 12.12.2020 под заголовком «Бычок из пряжи и декоративные тарелки»

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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