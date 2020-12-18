В космосе впервые вырастили редис

Астробиологи на Земле детально изучат космический редис, чтобы выяснить оптимальную интенсивность света и минеральный состав грунта для выращивания растений в космосе. Фото: НАСА

После выхода материала о планах Роскосмоса по выращиванию овощей в невесомости с 2024 года (см. «ОГ» № 228 от 05.12.20), житель Екатеринбурга Евгений Мокроусов задался вопросом: не обгонят ли нас американцы в космическом земледелии? К сожалению, повода для оптимизма нет: пока российские космонавты только готовятся к тому, чтобы заняться садоводством, астронавт НАСА Кейт Рубинс собрала первый урожай редиса на американском сегменте МКС. В лабораторной оранжерее она вырастила 20 взрослых растений с корнеплодами для научного эксперимента.

Редис для возделывания в космосе американцы выбрали неслучайно – это растение имеет короткий срок вегетации, не требует особого ухода, обладает приятным вкусом и высокой питательностью. В орбитальную оранжерею Кейт Рубинс посадила редис в начале ноября. Чтобы достичь зрелости, ему понадобилось 27 дней. После окончания периода вегетации каждое из двух десятков растений упаковали в фольгу и поместили в мини-холодильник с температурой -80 ℃. Замороженный редис доставит на Землю грузовой корабль Dragon в начале 2021 года.

«Редис – это другая культура по сравнению с листовой зеленью, которую астронавты ранее выращивали на космической станции, или карликовой пшеницей, которая была первой культурой, выращенной в оранжерее APH, – сказала менеджер программы НАСА «APH» в Космическом центре Кеннеди Николь Дюфур. – Выращивание различных культур помогает нам определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и предлагают астронавтам в длительных полётах наилучшее разнообразие и пищевой баланс.

В предыдущих случаях в качестве грунта американцы использовали пористый глинистый материал, в котором находились гранулы с медленно растворяющимися удобрениями. А для выращивания редиса учёные точно определили необходимое растениям количество микроэлементов и равномерно распределили их в почвенном субстрате. Для стимулирования роста редиса в оранжерее разместили красные, синие, зелёные и белые светодиоды с широким спектром и разной цветовой температурой. Подачу воды к растениям обеспечила автоматика, а камеры контроля и более 180 датчиков позволили астробиологам Космического центра Кеннеди следить за ростом растений в режиме реального времени, регулируя уровень влажности, температуру и концентрацию углекислого газа в оранжерее.

Руководитель исследовательской группы профессор Университета Луизианы в Лафайете Карл Хазенштейн в ходе эксперимента хочет узнать, как невесомость и солнечная радиация влияют на рост космических растений и насколько они идентичны своим земным собратьям. Для их сравнения команда учёных создала в лаборатории НАСА контрольную популяцию редиса, максимально приблизив условия его выращивания и микроклимат к внеземным. Изучение обеих популяций позволит определить оптимальные параметры почвы и освещения для выращивания растений в космосе, ускорит процесс их вегетации на МКС и обеспечит производство продуктов питания для долгосрочных экспедиций к Луне и Марсу.

Опубликовано в №238 от 19.12.2020