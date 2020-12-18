Ёлки бывают разные: чем заменить привычное срубленное или искусственное дерево?

Комнатные хвойные растения можно украсить дождиком и маленькими ёлочными игрушками. Фото: Павел Ворожцов

До Нового года осталось меньше двух недель – самое время украшать дом и покупать ёлку. В этом году законная самостоятельная рубка ели в Свердловской области стала дороже: цена одного дерева до метра – 57 рублей 7 копеек (в 2019 она была 47 рублей 72 копейки). Выше – больше, а уже срубленная зелёная красавица на рынке обойдётся ещё дороже. Помимо этого, срубленная ель приносит и неудобства. Сначала нужно следить, чтобы она не засохла, потом собирать опадающие с неё иголки, а затем выбрасывать саму ель. Однако альтернатив обычной живой ели и заурядных искусственных деревьев сегодня много.

Комнатные вечнозелёные

Конечно, проще всего купить обычную искусственную ёлку, которая прослужит много лет. Однако состав и качество таких елей оставляют много вопросов, и практичные люди, тяготеющие к живым растениям, выбирают комнатные хвойные. Их можно украсить, как настоящую ёлку, поставить на праздничный стол, а после Нового года вернуть на подоконник.

По словам старшего научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольги Киселёвой, лучше всего из комнатных растений по внешнему виду походит на ель или пихту араукария разнолистная. Но у араукарии есть существенный минус – очень колючие иголки, поэтому семьям с маленькими детьми советуют другие растения. Стоимость араукарии – 800–2 000 рублей.

Намного более приятны на ощупь кипарисовики – эти растения конусообразной формы выглядят словно уменьшенные копии ёлок. Их преимущество – разнообразие форм и оттенков – от сизого до ярко-зелёного. Правда, чаще всего кипарисовик не выживает в комнатных условиях дольше нескольких недель. Цена кипарисовика начинается с 300 рублей.

Альтернативой срубленной ели может быть и горная сосна или сосна обыкновенная стриженная (цена – от 800 рублей), а также можжевельник китайский (цена – от 300 рублей). Эти растения представлены в различных формах и цветах, и уже в апреле их можно вынести в контейнерах на дачный участок.

– Главное для хвойных комнатных растений – выбрать место с устойчивым микроклиматом, – говорит Ольга Киселёва. – Хвойные нужно ставить в хорошо проветриваемом прохладном месте с рассеянным светом, например, во входной зоне. Периодически опрыскивать и следить, чтобы корневой ком всегда оставался влажным.

Ель напрокат

Те, кто хотят большую живую ель, но не желают приобретать срубленное дерево, могут взять живое растение напрокат. Такие ёлки набирают всё большую популярность, и это неудивительно – красиво, а главное – долговечно. Дерево не осыпется и после праздника отправится не на свалку, а в специальный питомник, где весной его высадят в грунт.

Осенью такие живые ёлки пересаживают в горшки, аккуратно подрубая корни растений так, чтобы они образовывали ком. После чего деревья держат на складе в полумраке при температуре плюс пять-восемь градусов, чтобы растение «уснуло» и подготовилось к попаданию в тёплый дом.

– Дерево нужно ставить подальше от любых отопительных приборов, лучше возле окна или балкона, чтобы на него попадал холодный воздух, – рассказали «ОГ» в одной из екатеринбургских компаний, занимающейся сдачей в аренду живых ёлок. – Чтобы растению хватало влаги, раз в два дня нужно опрыскивать ствол и ветви, а в корни можно поставить открытую банку с водой. Поливать ель стоит раз в неделю одним-полутора литрами воды комнатной температуры.

Средняя цена в Свердловской области за весь период двухнедельной аренды варьируется от 1 500 до 2 000 рублей за метр в зависимости от вида хвойного дерева. Дополнительно оплачиваются услуги курьера и залог. Возможно, этот вариант не очень выигрывает в цене, но сторонники экологического подхода его точно оценят.

Из трёх досок

Если же желания поставить именно живую ель нет, то можно сделать новогоднюю красавицу своими руками. Например, смастерить на стене треугольное панно, украшенное гирляндой и игрушками, приклеить мишуру по очертаниям ёлки, сшить или нарисовать ёлку.

Можно смастерить ёлочку из картона, укрепив её в основании, а затем украшать как захочется. Один из вариантов – обклеить весь конус маленькими шишками, пайетками или цветными перьями. Также можно задекорировать ёлку тканевыми «ветками»: из материала нарезать короткие полоски и прикрепить их на основу снизу вверх, как чешую.

Один из самых необычных вариантов самодельной ели в 2020 году – стильная минималистичная ёлка из трёх досок. Для основы спилите края брусков под углом 45 градусов и скрепите две одинаковые длинные балки и одну короткую так, чтобы получилась фигура остроугольного треугольника. Вбейте несколько маленьких крючков или гвоздиков с внутренней стороны длинных балок на одинаковой высоте, после чего протяните параллельно полу бечёвку или тонкий шпагат через эти крючки – получится некая замена веткам, на которую можно повесить ёлочные игрушки. Каркас также можно украсить искусственными или живыми еловыми ветками, мишурой и гирляндой.

Опубликовано в №238 от 19.12.2020