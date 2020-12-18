Как защитить растения в саду в малоснежную зиму?

Для дополнительного укрытия растений снег взять нынче негде – его нет даже за пределами сада. Фото: Алексей Кунилов

Зима на Средний Урал в этом году пожаловала практически без снега: его слой нынче в два раза меньше обычного. Без снежного одеяла земля в садах быстро промерзает, создавая угрозу зимующим многолетним растениям. Как обезопасить их от вымерзания?

Декабрь пожадничал

На дворе уже предновогодье, а редкий хозяин на даче вытаскивал из сарая лопату для снега – убрать с дорожек снежинки можно было и метлой. Сугробов нынче пока нет, но и радости от этого – тоже.

– В ноябре и декабре у нас дефицит осадков, – говорит начальник отдела агрометеопрогнозов и агрометеорологии Уралгидромета Людмила Саваринюк. – Более того, в декабре осадков почти не было, и высота снега на протяжении первой половины декабря по области почти не менялась, оставаясь в пределах 7–10 сантиметров. Лишь в отдельных районах она доходит до 15 сантиметров.

По словам Людмилы Саваринюк, норма величины снежного покрова на середину декабря для наших мест составляет 17–22 сантиметра. Выходит, высота снега почти повсеместно на Среднем Урале в два и более раз ниже обычного. Как итог, даже при нынешних незначительных минусовых температурах земля стала стремительно промерзать. Сейчас глубина промерзания почвы приближается к средним многолетним значениям, по отдельным районам этот показатель составляет 32–45 сантиметров, на 7–8 сантиметров превышая норму. Кроме этого, понижается и сама температура почвы. Сейчас на глубине узла кущения злаковых она промёрзла до минус 8 градусов. Пока это некритично для большинства многолетних растений, но если грянут сильные морозы, нынешнее снежное одеяло уже не спасёт их от дальнейшего снижения температуры и подмерзания.

Укрываем землянику

Самые большие переживания сейчас за садовую землянику.

– Считается, что слой снега в 20 сантиметров может защитить садовую землянику даже при сильных морозах. Сейчас такого снега у нас нет, – сетует уральский селекционер Ирина Богданова. – Если будут сильные морозы, а в ближайшие дни нам обещают до минус 20 градусов, растения могут пострадать. В этой ситуации стоит съездить и накрыть свои земляничные гряды хотя бы нетканым материалом прямо поверх снега и прижать по бокам.

Самая низкая температура – у поверхности снега. Слой нетканого материала создаст пусть слабую, но изоляцию между холодным приземным слоем воздуха и той мало-мальской снежной шубой, что у нас есть. Главное при этих манипуляциях – не уплотнять тот снег, что уже лежит на грядках, иначе сделаете только хуже.

Совет на будущее от Ирины Богдановой: не убирайте осенью старые листья у земляники. В такой ситуации, как сейчас, они сыграют роль дополнительной защиты от холода для корней. По такому же принципу можно укрыть агрилом и пригнутую малину, предварительно набросав к корням опила или хвои.

Яблони будут отдыхать

Очень опасна такая ситуация и для цветников.

– Из-за того, что снега нынче очень мало, могут сильно пострадать многолетники и кустарники, не свойственные для нашей климатической зоны, а также некоторое группы роз, корневая система которых страдает при понижении температуры почвы до минус 12 градусов, – считает руководитель производственного участка екатеринбургского дендропарка на улице Первомайской Лилия Кляпышева. - Поэтому в этой ситуации надо по максимуму использовать снег для укрытия растений, но стоит не забывать, что он должен быть рыхлым. Уже уплотнённым снегом кусты укрывать не нужно.

Какие из цветущих многолетников нужно укрыть в первую очередь: гейхеры, спиреи или, может, ирисы? Как советует специалист, лучше делать это не выборочно, а защитить весь цветник. Ведь там у нас растут сразу несколько видов, и локальное подбрасывание снега лишь на часть кустиков будет бесполезно: укрытые таким образом растения могут пострадать от бокового промерзания. При этом, как и в случае с земляникой, можно использовать для защиты от мороза нетканый укрывной материал.

Нынешняя ситуация с малоснежьем может неблагоприятно сказаться на плодовых и ягодных культурах. Но их уже укрыть чем-то дополнительно невозможно. По словам руководителя Свердловской селекционной станции садоводства Татьяны Слепнёвой, могут пострадать от вымерзания прежде всего косточковые, особенно вишня, завезённая из других регионов, а также абрикос.

– Также могут подмёрзнуть груши, а более теплолюбивые сорта яблони, особенно выращиваемые на клоновых подвоях, вообще остаться без урожая, потому что подмерзание растений прежде всего скажется на плодовых почках. Так что в следующем сезоне, скорей всего, яблони будут отдыхать, – делает прогноз Татьяна Слепнёва.