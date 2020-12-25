Наставник и Затейник: на какие сорта овощных культур уральской селекции стоит обратить внимание?

Особым спросом у садоводом сегодня пользуются томаты с жёлтыми, оранжевыми и розовыми плодами. Гибрид Наслаждение – один из таких. Фото: Галина Соловьёва

Селекционная работа по созданию новых сортов и гибридов овощных культур на кафедре овощеводства и плодоводства имени Н. Ф. Коняева Уральского государственного аграрного университета ведётся с 2004 года. За это время в УрГАУ появилось немало новинок, среди которых особой популярностью пользуется, например, гибрид огурца Колян. О том, что сегодня могут предложить садоводам учёные нашего аграрного вуза и над чем они продолжают работать, журналисту «ОГ» рассказал заведующей кафедры овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил КАРПУХИН.

– Какие новые сорта овощей селекции УрГАУ станут доступны для садоводов в грядущем дачном сезоне?

– В 2020 году в Государственный реестр включён наш новый крупноплодный гибрид томата с отличными вкусовыми качествами Наставник (см. «ОГ» №023 от 08.02.2020). Он детерминантный, с массой плодов 200–250 граммов, причём сами плоды без отбелённой части внутри. Этот гибрид можно выращивать как на малообъёмной гидропонике в промышленных тепличных комбинатах, так и на грунтах, в обычных теплицах.

– А какие ещё сорта овощей созданы нашими уральскими селекционерами?

– Из томатов, помимо Наставника, это сорт Затейник с перцевидными плодами, созданный совместно с агрофирмой «Агросемтомс». Оранжевоплодный гибрид Наслаждение – такое название ему дали неслучайно. Его плоды красивого оранжевого цвета и очень приятны на вкус – такие сладкие, что когда ешь их, действительно наслаждаешься вкусом.

Среди огурцов многим известен наш сорт Колян, он продолжает лидировать по популярности у садоводов. Совместно с Уральским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства мы вывели гибриды огурца Уралочка, Легкоатлет, Исток. Есть в нашей копилке и два сорта лука-шалота – Берёзовский аристократ и Любимец Урала.

– Где всё это можно приобрести?

– Обычно мы реализуем свои сорта на садоводческих выставках-ярмарках, но из-за пандемии коронавируса провести их пока не удаётся. Но мы планируем начать продажу наших сортов овощей на базе вуза и наших партнёров-магазинов, как только это станет возможным.

– А семеноводческая фирма, с которой вы совместно создавали томаты, включила их в свой каталог?

– Конечно. К слову, мы совместно работаем не только с научно-производственной фирмой «Агросемтомс» из Кирова, но и с московским Федеральным научным центром овощеводства, селекционно-семеноводческой агрофирмой «Ильинична».

– Почему у них такой интерес к сотрудничеству с УрГАУ?

– Все мы начинали селекционную работу в разное время, и у каждого накопился свой уникальный банк материала, которым мы сейчас и обмениваемся. Когда ты варишься в собственном соку и не имеешь контактов с коллегами, то обязательно отстанешь, а когда обмениваешься разными формами, то быстрее получишь результат. Мы объединяем свои усилия в получении исходных форм для скрещивания, проводим испытания наших гибридов в разных почвенно-климатических зонах.

– Над чем наши селекционеры работают сейчас?

– Если это томат, то мы стремимся получить сорта с качественными выровненными плодами, которые устойчивы к основным заболеваниям и имеют высокие вкусовые качества. Ещё одно немаловажное условие – универсальность; важно, чтобы томаты можно было выращивать и в промышленном производстве, и в маленьких частных хозяйствах. Для этого мы работаем совместно с АО «Тепличное», чья производственная площадка расположена в посёлке Садовый под Екатеринбургом. Там мы занимаемся испытанием наших гибридов томата и смотрим, как они себя показывают. Цель этой работы – обеспечить тепличные комбинаты семенами нашей, отечественной селекции. Не все гибриды получаются универсальными. Например, наш томат Затейник лучше подходит для выращивания в частном секторе, для грунтовых теплиц. А вот Наставник, производственные испытания которого идут в тепличных хозяйствах, перспективен для выращивания на гидропонике с досвечиванием и без. Мы проверили его в прошлом году в теплицах Казахстана, там есть большой интерес к сортам нашей селекции.

– Почему в промышленном овощеводстве появился интерес к семенам отечественной селекции?

– Импортные гибриды томата сейчас пользуются большой популярностью у производственников, но у них есть большой недостаток – вкус, точнее, его отсутствие. Не все, но большинство импортных сортов имеют специальные гены, отвечающие за сохранность. Такие плоды характеризуются повышенным содержанием кислоты и многое теряют во вкусе. Поэтому наши гибриды с ними успешно конкурируют в этом отношении, и мы ориентируемся на отечественного потребителя, который отдаёт предпочтение вкусным, ароматным томатам.