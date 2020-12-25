СНТ «Дружба» надеется, что в следующем году им снова удастся получить субсидию от администрации Екатеринбурга и компенсировать траты на ремонт дороги. Фото: Марина Степанова

12 екатеринбургских садовых некоммерческих товариществ в этом году получили финансовую помощь от администрации Екатеринбурга. Всего в рамках ежегодной муниципальной программы поддержки садоводства между этими екатеринбургскими СНТ разделили три миллиона рублей – эта сумма вдвое превышает ту, что была выделена в прошлом году.

На всех – три млн

Согласно постановлению № 304 от 20.02.2020 «Об определении объёмов и направлений предоставления субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам в муниципальном образовании «город Екатеринбург» выделенные на 2020 год три миллиона рублей распределили на наиболее востребованные виды работ в СНТ: на ремонт дорожной сети – 150 тысяч рублей; на ремонт линий электропередачи – 2,7 миллиона рублей; на проведение противопожарных мероприятий – 150 тысяч рублей. Максимальный размер субсидии, предоставленной в этом году одному СНТ, составлял 350 тысяч рублей.

Садовые товарищества Екатеринбурга, которые получают субсидии, выбираются по результатам конкурсного отбора при наличии документов, подтверждающих 100-процентную оплату проведённых работ из личных средств товарищества. При этом от расходов СНТ компенсируется не более 50 процентов. О том, какие документы необходимо предоставить СНТ, чтобы оставить заявку на получение субсидии, «ОГ» подробно рассказывала в №90 от 23.05.2020.

– Число получателей субсидий увеличивается с каждым годом, – отмечает председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Очень важно выполнить требования по оформлению заявки, представить необходимый пакет документов. Мы регулярно проводим учёбу и консультации перед очередным конкурсом на получение субсидий, а по его окончании – разбор допущенных ошибок. Нынешней осенью первое занятие в нашей школе председателей СНТ было посвящено как раз субсидированию товариществ. Заместитель председателя по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов, который является членом экспертной комиссии по отбору садоводческих товариществ для предоставления субсидий, рассказал садоводам, как избежать ошибок при подаче заявки на получение субсидий.

Претендовать на субсидии не могут садовые товарищества, имеющие долги по налогам, а также товарищества, не прошедшие реорганизацию согласно ФЗ-217 о садоводстве и огородничестве. Всем остальным путь открыт.

Да будет свет

– Мы пользуемся субсидиями от администрации Екатеринбурга с 2013 года и очень благодарны за такую финансовую поддержку, – рассказывает журналисту «ОГ» Надежда Шурмелева, председатель СНТ «Луч», которое находится на пятом километре Чусовского тракта. – В этом году, к примеру, нам возместили половину затрат на модернизацию системы электроснабжения: мы заменили сетевые линии и подстанцию на более мощную. На территории товарищества восемь улиц, теперь у каждой своя сетевая линия и свой учётный счётчик. Это позволяет контролировать платежи, а во время ремонта теперь не надо отключать от света весь сад.

За счёт субсидий в СНТ «Луч» отремонтировали центральную дорогу, оборудовали детскую площадку. В планах – спортивная площадка и очистка водоёма, который находится внутри СНТ. Правда, пока юридически пруд не принадлежит садоводам, но они надеются решить эту проблему с МУГИСО.

Расположенное на Широкой Речке СНТ «Дружба» имеет более чем полувековую историю, поэтому многое в хозяйстве обветшало, требует замены или серьёзного ремонта. Так что получению субсидии в товариществе очень обрадовались.

– В этом году мы впервые получили субсидию на электрификацию, – говорит председатель СНТ «Дружба» Марина Степанова. – Линия электропередачи была построена ещё в 70-х годах прошлого века, мы её модернизировали и подали документы на конкурс. Подготовить документы оказалось несложно, требования простые и понятные. Теперь мы строим планы на будущее, хотим отремонтировать дорогу, усовершенствовать противопожарную систему.