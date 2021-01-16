Почему крещенские морозы могут оставить садоводов без урожая?

По погоде в январе можно сделать прогноз на будущий урожай. Пока она не предвещает ничего хорошего уральским садоводам – снегопады сулят дожди в июле, но всё может измениться. Наши предки, которые предсказывали овощное и фруктовое изобилие по народным приметам, вполне разумно считали второй месяц зимы судьбоносным для весны и лета: от обилия снега зависит состояние озимых культур, а сильные холода могут подморозить плодовые деревья.
16 января — Гордей и Малахия
Метель предвещает хорошее роение пчёл и обильное опыление плодовых деревьев.
Деревья трещат – к сильным морозам всю зиму.
17 января — Феоктистов день
Утренний туман сулит обильный урожай овощных культур.
Если погода безоблачная, то зима будет холодной, а лето – ветреным.
18 января — Крещенский сочельник
Мерцающие звёзды на небе – к хорошему урожаю гороха и других бобовых.
Снег утром сулит изобилие раннеспелых овощей, днём — среднеспелых, а вечером — позднеспелых.
19 января — Крещение Господне
Если день ясный и морозный — жди неурожая, тёплый — готовь закрома.
Снега надует – хлеба прибудет.
20 января — Иван Бражник
Если ветер южный, лето будет дождливым.
В полдень солнце ярко светит – к раннему приходу весны.
22 января — Филиппов день
Крепкие морозы предвещают изобилие овощей и фруктов.
Птицы сидят на земле – к скорой оттепели.
23 января — Григорий-летоуказатель
Задержишь снег на огороде – будешь с хлебом осенью.
Иней на деревьях сулит неурожай.
24 января — Федосей-весняк
Какая погода в этот день, такая же будет целый ноябрь.
Если на дворе крепкие морозы, яровые не уродятся.
26 января — Ерёмин день
Шум в лесу предсказывает близкую оттепель.
Кошка лежит клубком у ног – к морозу.
27 января — День Нины
Сильный ветер сулит дождливый и нежаркий год.
Если петухи рано запели в холода, скоро придёт оттепель.
29 января — Пётр-полукорм
Снег в этот день обещает хороший урожай овощей и зелени.
Завьюжило – впереди дождливое лето.
30 января — Антонина-половина
Если солнце проклюнулось в полдень – к ранней весне, если пошёл снег — весна поздно придёт.
Облачная погода ночью предвещает изобилие теплолюбивых культур.
- Опубликовано в №006 от 16.01.2021 под заголовком «Народные приметы на вторую половину января»
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.