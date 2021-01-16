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Общество / Дом. Сад. Огород
16 января 2021, 07:00

Почему крещенские морозы могут оставить садоводов без урожая?

Боголюбский женский монастырь

Наши предки говорили, что январь – всему году запевала. Частые снегопады и метели в этом месяце предвещали дождливый июль и, как следствие, плохой урожай. Фото: Павел Ворожцов

По погоде в январе можно сделать прогноз на будущий урожай. Пока она не предвещает ничего хорошего уральским садоводам – снегопады сулят дожди в июле, но всё может измениться. Наши предки, которые предсказывали овощное и фруктовое изобилие по народным приметам, вполне разумно считали второй месяц зимы судьбоносным для весны и лета: от обилия снега зависит состояние озимых культур, а сильные холода могут подморозить плодовые деревья.

16 января — Гордей и Малахия

  • Метель предвещает хорошее роение пчёл и обильное опыление плодовых деревьев.

  • Деревья трещат – к сильным морозам всю зиму.

17 января — Феоктистов день

  • Утренний туман сулит обильный урожай овощных культур.

  • Если погода безоблачная, то зима будет холодной, а лето – ветреным.

18 января — Крещенский сочельник

  • Мерцающие звёзды на небе – к хорошему урожаю гороха и других бобовых.

  • Снег утром сулит изобилие раннеспелых овощей, днём — среднеспелых, а вечером — позднеспелых.

19 января — Крещение Господне

  • Если день ясный и морозный — жди неурожая, тёплый — готовь закрома.

  • Снега надует – хлеба прибудет.

20 января — Иван Бражник

  • Если ветер южный, лето будет дождливым.

  • В полдень солнце ярко светит – к раннему приходу весны.

22 января — Филиппов день

  • Крепкие морозы предвещают изобилие овощей и фруктов.

  • Птицы сидят на земле – к скорой оттепели.

23 января — Григорий-летоуказатель

  • Задержишь снег на огороде – будешь с хлебом осенью.

  • Иней на деревьях сулит неурожай.

24 января — Федосей-весняк

  • Какая погода в этот день, такая же будет целый ноябрь.

  • Если на дворе крепкие морозы, яровые не уродятся.

26 января — Ерёмин день

  • Шум в лесу предсказывает близкую оттепель.

  • Кошка лежит клубком у ног – к морозу.

27 января — День Нины

  • Сильный ветер сулит дождливый и нежаркий год.

  • Если петухи рано запели в холода, скоро придёт оттепель.

29 января — Пётр-полукорм

  • Снег в этот день обещает хороший урожай овощей и зелени.

  • Завьюжило – впереди дождливое лето.

30 января — Антонина-половина

  • Если солнце проклюнулось в полдень – к ранней весне, если пошёл снег — весна поздно придёт.

  • Облачная погода ночью предвещает изобилие теплолюбивых культур.

  • Опубликовано в №006 от 16.01.2021 под заголовком «Народные приметы на вторую половину января»

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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