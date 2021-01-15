Как продлить жизнь кипарисовику?

Спрос на живые хвойные в мини-формате растёт – это видно по их количеству в магазинах накануне Нового года. Но некоторые выращивают хвойные в домашних условиях постоянно, что очень полезно для здоровья человека Фото: Павел Ворожцов

После выхода материала «Ёлки бывают разные» (см. «ОГ» №238 от 19.12.2020), в котором мы рассказали об альтернативных вариантах традиционной живой ели, читательница «Облгазеты» Нина Костникова из Режа поинтересовалась, как правильно ухаживать за хвойным в комнатных условиях, если хочется держать это растение в квартире постоянно.

Маленькие ёлочки в горшках смотрятся весьма необычно на подоконниках среди других цветов. Но зачастую они более прихотливы в уходе, и для каждого вида хвойника этот уход имеет свои особенности.

Как рассказала «ОГ» старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва, чаще всего под Новый год покупают кипарисовик, который бывает двух видов: крупноплодный и кипарисовик Лоусона. Это растение с мягкими хвоинками, высота его – максимум 30 сантиметров, его формы разнообразны, а оттенки – от сизого до ярко-зелёного. Оно отлично чувствует себя во время транспортировки и в течение нескольких недель в домашних условиях, но постепенно начинает чахнуть.

– Кипарисовик – временный декоративный элемент, так как его выгонку делают в оптимальных условиях, которые очень далеки от комнатных, – комментирует Ольга Киселёва. – Но продлить жизнь этого растения можно, если сразу сделать перевалку в новый горшок. Аккуратно пересадить его в субстрат на основе хвойной или вересковой земли, не травмируя корни. Подойдёт и субстрат для выращивания азалии или рододендрона. После нужно опрыскивать растение в течение дня и следить, чтобы корневой ком постоянно оставался влажным: стоит один раз пересушить, и растение будет обречено.

В топ самых популярных комнатных ёлок входит и можжевельник китайский. Это более стойкий вид хвойного растения, который нуждается в высокой влажности (60 процентов и выше) и рассеянном освещении. В тёплое время года можжевельник может жить на улице: выставлять в контейнере вечнозелёное растение можно уже в апреле и возвращать домой до первых заморозков. По словам Ольги Киселёвой, эта культура отлично подходит для озеленения прохладных помещений: холла, входных зон, в местах, где есть сквозняки и не очень высокая температура.

Более экзотичный вид домашнего хвойника – араукария разнолистная. Это древнее медленно растущее растение очень теплолюбиво: на улице не выживет даже летом.

– Как правило, араукария выносит затемнённые комнаты достаточно хорошо, – поясняет наш эксперт. – Единственное требование – влажность, но это достаточно легко решается за счёт ежедневного опрыскивания. Также эту культуру не стоит ставить к радиаторам отопления. Лучше выбрать место, наиболее устойчивое по микроклиматическим условиям, чтобы температура и влажность не скакали.

Самое близкое к настоящему хвойному дереву комнатное растение – сосна обыкновенная стриженая и сосна горная. Сосна довольно неприхотливое растение, которое встречается практически на любой точке нашей планеты: от пустынь до субарктического пояса. Неудивительно, что и в комнатных условиях сосна в контейнере может прожить на протяжении всего зимнего сезона, но почему-то в России эта культура встречается реже, чем в европейских странах.

– Это растение – саженец сосны, вычурная форма его ствола формировалась довольно долго, – отмечает Ольга Киселёва. – Саженец не будет разрастаться, не сбросит хвою и не повредится. Но после перемещения из питомника он может долго восстанавливаться.