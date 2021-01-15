Как рождаются дворцы: житель Верхней Туры создаёт домашний декор на фрезерно-гравировальном станке

На фото – почти законченный Эдуардом стол для его первой учительницы. Фото: Галина Соколова

Художник – не только профессия, но и состояние души. Такой творческой и неугомонной натурой наделён 59-летний резчик по дереву Эдуард Хамидулин, который построил свой дом в Верхней Туре, а теперь сам декорирует его. Вся мебель и детали интерьера - настоящие произведения искусства. Скульптуры и замысловатые узоры мастер выполняет на фрезерно-гравировальном станке с числовым программным управлением (ЧПУ) и вручную доводит их до совершенства.

По следам учителя

Частные дома на старинной улице Грушина как на подбор: яркие цвета фасадов, резные ставни и наличники. Подворье Эдуарда Хамидулина выделяется на этом фоне. Современное здание бежевых тонов выглядит стандартно. Но так будет недолго: под крышей дома в просторной мастерской работа кипит вовсю. На рабочем столе станка рождаются узорчатые заготовки элементов столов, стульев, лестничных перил и оконных наличников. Хозяин поставил задачу превратить свой дом в резной дворец, и верхнетуринцы, зная характер Эдуарда Хабибулловича, уверены, что результат будет ошеломительным.

– Я рисовал с раннего детства, а в девятом классе пришёл в изостудию Владимира Липовцева. Это был замечательный педагог, многие из его воспитанников в дальнейшем связали свою судьбу с живописью или архитектурой, – вспоминает Эдуард Хамидулин. – Я тоже поступил в Свердловский архитектурный институт через рабфак и в 1990 году, получив диплом, устроился архитектором на Верхнетуринский машиностроительный завод.

В молодости Эдуард с удовольствием работал с деревом, обустраивал детские площадки. Верхнетуринцы помнят, какой замечательный парусник с пиратами украшал двор на улице Иканина в 80-е годы. Их сделали два друга – Эдуард Хамидулин и Дамир Юсупов.

90-е годы круто поменяли уклад практически всех жителей нашей страны. Не обошли они стороной и верхнетуринцев Хамидулиных. Семья занялась торговлей. Эдуард Хабибуллович ушёл с завода и попробовал себя в роли предпринимателя – занялся розничной торговлей.

Когда появилось больше свободного времени, вернулось юношеское увлечение резьбой по дереву. Сначала работал вручную, потом в Интернете узнал о широких возможностях станков с ЧПУ и загорелся идеей приобрести оборудование, овладеть современной технологией.

В 2014 году Эдуард окончил курсы по программированию и моделированию и приобрёл фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. На первых порах пользовался опытом и моделями специалистов с Украины, которые отнеслись к новичку весьма доброжелательно. Сегодня же Хамидулин сам может научить кого угодно мастерству моделирования. Он пишет программы для станка, готовит материал, при движении фрез контролирует работу комплекса, потом вручную поправляет ошибки машины, шлифует и покрывает изделие лаком.

Верхнетуринский эксклюзив

Самое трудное в работе – достать нужный материал. Для станка подходят только твёрдые породы дерева, такие как бук, ясень и берёза с минимальным содержанием ворса. Влажность заготовки не должна превышать восьми процентов. В идеале нужна древесина без изъянов, ведь невидимый глазу сучок может проявиться в готовом изделии.

По словам мастера, на выполнение простой вещи ему требуются час-другой, а для сложной – до двух месяцев. Для нового дома Эдуард Хабибуллович уже сделал кровать с резным изголовьем, кресло, стулья, лестницу с узорчатыми ступенями и перилами. Также готовы скульптуры девушек, которые займут своё место у входа. А ещё умелец вырезал несколько маскаронов – скульптур в виде голов животных. Медведь, собака, лось… В старину такие украшения отпугивали от жилищ злых духов, теперь им предстоит оберегать от неприятностей дом Эдуарда Хамидулина.

Сейчас работу над декором собственного дома мастер временно прервал и трудится над важным заказом: делает стол для своей первой учительницы Ирины Карасёвой. Вместе с одноклассниками он недавно навещал её в посёлке Баранчинском, и учительница призналась, что ей очень нравятся работы Эдуарда, увиденные в соцсетях, и что она мечтает о столе на резных ножках. Мастер принял слова Ирины Васильевны как руководство к действию. Изящные боковины и перевязки уже готовы. Столешница тоже вырезана и находится под покраской. Скоро стол получит новую «прописку».

К слову, в мастерской столяра-виртуоза хранится и инструмент ушедших из жизни верхнетуринских резчиков, в том числе первого наставника – Владимира Липовцева.

– А вот мне мастерство передать некому, – вздыхает Эдуард Хамидулин. – Сын Тимур окончил медицинский университет и работает хирургом в Екатеринбурге. Но думаю, что единомышленники у меня найдутся, ведь сотрудничество между человеком и деревом длится тысячелетиями. Художников оно особенно притягивает.

Станок в доме верхнетуринского мастера работает уже шесть лет. Фото: Галина Соколова

Стены нового дома Эдуарда Хамидулина украшают картины его собственного исполнения. Фото: Галина Соколова

Лестница, ведущая на второй этаж, разительно отличается от среднестатистических лестниц. Фото: Галина Соколова