Пожар на даче: как защитить себя и имущество?

Самое простое средство для очистки печи – крутой кипяток. Фото: Алексей Кунилов

В эти выходные на Среднем Урале ожидается долгожданное потепление, но на следующей неделе синоптики вновь прогнозируют похолодание. Некоторые садоводы посещают свои дачные участки и в зимнее время, усиленно обогревают дома печью или электрооборудованием, а это – повышенные риски возникновения пожара. Разбираемся, на что стоит обратить внимание у себя на даче, чтобы не допустить пожара.

С начала 2021 года сотрудники МЧС Свердловской области уже зафиксировали 23 пожара в жилом секторе, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные причины возгорания в садовых товариществах – нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, замыкание электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.

Если в вашем садовом домике установлена печь, важно, чтобы она была оснащена разделкой или отступкой. Кроме этого в МЧС Свердловской области напоминают, что перед началом отопительного сезона всегда следует проверять печь, а раз в полгода обязательно проводить очистку дымохода от сажи, которая замедляет процессы тяги. Также важно проводить побелку печи с целью обнаружения трещин, по ним легко можно будет заметить утечку продуктов горения и устранить её.

– При топке печи нельзя использовать легковоспламеняющиеся средства, а дрова должны быть по размеру топливника, – рекомендует руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова. – Печь не следует топить регулярно. Вся мебель в доме должна быть расположена на расстоянии полутора метров от печи, нельзя сушить одежду вблизи печного оборудования.

Что касается электрооборудования, то важно использовать только заводские обогреватели с инструкцией по эксплуатации и без повреждения изоляции. Для садов и дач подойдут как конвекторные, так и масляные радиаторы. Обязательно следует провести и осмотр электросетей в доме. Обращайте внимание на следы нагрева или оплавления включателей и розеток, посторонний запах изоляции. Идеальный вариант – пригласить специалиста, который произведёт осмотр с помощью тепловизора и определит точки, где есть повышенная нагрузка или плохой контакт, проверит розетки, счётчик.

– Если в доме старая электропроводка – она уже не соответствует актуальному классу защиты и может не выдержать мощности современных электроприборов. Лучшее решение – обратиться к специалистам, которые смогут дать профессиональную оценку состояния электросети внутри дома и, при необходимости, осуществить ремонт или замену оборудования, – отмечает заместитель начальника департамента производственной безопасности и производственного контроля компании «Россети Урал» Сергей Ворошилов. - Эти мероприятия лучше провести до установки электропечи, чтобы не спровоцировать повышенную нагрузку и исключить аварийное отключение электроэнергии или возникновение пожара.

Если в доме слабое напряжение, лучше приобрести в магазине стабилизатор напряжения для безопасного использования электроприборов, также необходимо обратиться в электроснабжающую организацию для выявления причин низкого напряжения и их устранения.

ВАЖНО Самое главное при возникновении пожара в доме – не паниковать и моментально предпринять меры к собственному спасению, если пожар уже разбушевался. Если в помещении возник дым, первым делом следует защитить органы дыхания. Необходимо найти мокрую тряпку или спрятать лицо в сгибе локтя, присесть на корточки или ползком дойти до двери: угарный газ поднимается вверх, поэтому пол дома во время возгорания считается менее опасным местом. Если путь к выходу затруднён, следует выйти на улицу через окно. И вот здесь скрывается одна из самых важных деталей на пути к спасению. На окнах многих садовых домиках стоят решётки. Известны случаи гибели людей при пожаре на дачах по причине такого заточения. Сотрудники МЧС напоминают, что решётки на окнах должны быть распашные и открываться изнутри, ключ уже должен висеть в замке. После выхода на улицу следует набрать телефон 101 (пожарная охрана) или 112 (служба спасения). Сотрудники МЧС советуют завести в доме полезного помощника – автономный дымовой извещатель. Он реагирует на дым при возникновении пожара и издаёт громкий звуковой сигнал на весь дом, что позволяет хозяину предпринять меры для тушения или совсем покинуть опасную зону. Как только прибор начнёт терять свою энергию, он также известит об этом, что станет поводом для замены старой батарейки на новую. Автономный дымовой извещатель прост в эксплуатации, его легко самостоятельно прикрепить к потолку или к стене. Ещё одна рекомендация от главного управления МЧС по региону – закупить в садовый домик огнетушитель. С его помощью можно самостоятельно ликвидировать локальное возгорание, не дожидаясь приезда пожарных, и снизить материальный ущерб от воздействия огня.