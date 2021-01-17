Из косточки проклюнулась… хурма. Какие условия надо создать для капризной южанки, чтобы она заплодоносила?

Проростки из косточек хурмы вымахали на десять сантиметров за месяц. Фото: Ольга Землянова

Постоянная читательница «Облгазеты» из Асбеста Ольга Землянова решила поделиться своим очередным садовым достижением и прислала в редакцию фотографию: банка с землёй, а в ней – три зелёных «детёныша» с блестящими, упругими листочками. И подпись, которая удивила: «У меня на подоконнике растёт хурма».

– Примерно месяц назад посадила в землю восемь косточек хурмы, – рассказывает журналисту «Облгазеты» Ольга Землянова. – Три дали всходы, и они уже подросли на десять сантиметров.

Косточки наша читательница не подсушивала и не вымачивала, а сразу поместила в грунт, но не слишком глубоко. Поливала умеренно водой комнатной температуры. Грунт взяла из своей теплицы – обычный, с перегноем.

Эксперимент с хурмой у Ольги Земляновой не первый.

– Недавно авокадо вырастила, тоже из косточки, но побеги, к сожалению, погибли, – рассказывает Ольга. – Форточку открыли, а нежное заморское растение убрать забыли, оно и замерзло. У нас свой дом с участком, поэтому рассаду выращиваю сама. Сейчас, к примеру, дали ростки жёлуди, хочу дубки возле дома посадить. А фундук в саду уже растёт – деревце в 30–40 сантиметров.

Читательница хочет проверить, вырастут ли у неё плоды хурмы, но специалисты относятся к этому с сомнением.

Удастся ли вырастить деревце из хурмы и сможет ли оно давать плоды в нашем климате? С этим вопросом «Облгазета» обратилась к учёному-агроному, специалисту по экзотическим растениям Марине Завьяловой.

– Плоды хурмы называют божественными, но дерево требует особых условий, – говорит Марина Завьялова. – Хурма – листопадное растение, то есть стоит голым зимой. С октября по декабрь хурма нуждается в прохладе: не в уральских холодах, конечно, а +10…+12 градусов. В остальные месяцы ей необходимо южное тепло. То есть вырастить хурму можно на застеклённой отапливаемой лоджии с контролируемой температурой. Но если позволит высота потолков: хурма вымахивает до 8–15 метров. И даже в этом случае далеко не факт, что удастся получить плоды этого растения в нашем уральском климате.