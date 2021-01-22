«Подружатся» ли комнатные растения с увлажнителем воздуха?

Если в квартире будет поддерживаться нормальный уровень влажности даже во время отопительного сезона, то растения будут чувствовать себя хорошо. Фото: Галина Соловьёва

В холодное время года многие жильцы квартир отмечают, что воздух в доме становится более сухим и некомфортным. Причина – в отоплении, которое нередко пагубно сказывается на состоянии комнатных растений. С этой проблемой столкнулась и жительница Красноуральска Ольга Трофимова, которая поинтересовалась, могут ли помочь в таком случае разрекламированные в последние годы увлажнители воздуха.

– Есть ли смысл приобретать увлажнитель воздуха, если в доме много комнатных цветов? – спрашивает Ольга Трофимова. – И вообще, насколько полезна такая вещь в доме, в том числе и для человека?

Действительно, влажность воздуха в зимний период, когда отопление в домах работает на максимальных мощностях, уменьшается в несколько раз, и комнатные растения – первые, кто начинает плохо себя чувствовать. Самый быстрый способ позаботиться о зелёных «сожителях» в зимний период – регулярно опрыскивать их водой из пульверизатора. Однако стоит понимать, что каждая декоративная культура требует индивидуального подхода. Например, если цветку с гладкими листьями водные процедуры будут полезны, то растения с цветами или опушкой более прихотливы и требуют определённой частоты опрыскиваний. И, конечно, не стоит забывать, что искусственная влажность не создаёт стабильной среды – показатели микроклимата в квартире постоянно колеблются. И вот здесь прибор по увлажнению воздуха может стать отличным помощником для поддержания оптимального уровня влажности.

– Увлажнитель воздуха – полезная вещь. Он точно поможет растениям получать больший уровень влаги в сезон подачи отопления в домах. Если вы решите приобрести его, то это вложение будет оправданным, – считает профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета Алёна Третьякова. - Но всё-таки не стоит забывать, что не всем комнатным растениям для хорошего самочувствия и роста хватает только этого увлажнения – всё зависит от вида культур.

Увлажнители воздуха наряду с растениями принесут пользу и человеку. Зимой многие страдают сухостью кожи, першением в горле и даже закладыванием носа – это всё связано с недостатком влаги в воздухе. А благодаря работе увлажнителя можно добиться показателей нормального уровня влажности в доме – для кухни и ванной это 40–60 процентов, спальни – 40–50 процентов, детской – 50–60 процентов.

Цена на увлажнитель воздуха в среднем составляет 2 500–4 000 рублей, так что покупка такого помощника в дом несильно ударит по бюджету, а вот польза от него будет ощутимой.

В ТЕМУ Существуют несколько видов увлажнителей воздуха, самая популярная модель – паровой. Он функционирует по принципу преобразования воды в пар нагревательным элементом. Влажность воздуха повышается постепенно, и при достижении определённого уровня прибор отключается. Для оптимальной работы парового увлажнителя лучше использовать дистиллированную или фильтрованную воду. Ультразвуковой увлажнитель работает по принципу преобразования электроколебаний в вибрацию для получения мелкодисперсной водной пыли. Такие увлажнители оснащены качественными гигрометрами, что позволит быстро достигнуть и поддерживать желаемые показатели влажности в доме. Увлажнители холодного действия - приборы, в которых воздух прогоняется через погруженные в воду фильтры и картриджи, а через несколько часов насыщаются влагой. Главное достоинство такого типа – в равномерном распределении показателей влажности на большой площади помещения.