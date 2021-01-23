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23 января 2021, 06:30

Лунный календарь садовода: сеем семена подсолнечника на рассаду

подсолнух

Чтобы подсолнухи удались, сеять семена на рассаду можно уже в конце января. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последнюю неделю января.

  • 23, 24 января лучше ограничиться посевом и посадкой зеленных и листовых культур. Рекомендуется делать зимние заготовки, например, такие, как квашение и засолка капусты. Возможна обрезка комнатных цветов, а вот пересадка нежелательна.
  • 25, 26 января – хорошее время для изготовления соков и вина, а также выпечки. Благоприятно замачивание семян, посев и посадка декоративно-лиственных растений. А вот посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений неблагоприятны. Рекомендуется обильный полив комнатных растений.
  • 27 января возможен ранний посев баклажанов, бобовых, дайкона, кабачков, любой капусты, лука, моркови, огурцов, патиссонов, сладкого перца, редьки, свёклы, томатов. Особенно рекомендуется посеять на рассаду семена подсолнечника. Допускается обработка комнатных растений от вредителей при необходимости.
  • 28, 29 января – полнолуние. Растения очень уязвимы в это время, поэтому лучше отказаться от любых работ с ними. Эти два дня более благоприятны для отдыха. Займитесь творчеством, почитайте, но если очень хочется, то можно провести небольшой полив комнатных растений. От внесения подкормок в почву домашних цветов стоит также отказаться.
  • Опубликовано в №11 от 23.01.2021

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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