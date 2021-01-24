Как сделать плед из 48 квадратов в технике пэчворкинг?

Если дома не нашлось лоскутков, то в магазинах "Ткани" можно купить целые наборы для пэчворка, в которые входят обрезки разноцветных тканей. Фото: Ольга Землянова

Пенсионерка Татьяна Максимова из посёлка Белокаменного Асбестовского района около 40 лет занимается пэчворкингом – лоскутным шитьём. Казалось бы, вещи делаются из ненужных обрезков ткани, но получаются весьма симпатичные и необычные изделия для декорирования собственного дома.

О лоскутном шитье известно издревле, поэтому и английское слово «пэчворк» – далеко не новое даже в российском рукоделии. Об этом направлении Татьяна Максимова узнала 40 лет назад, когда на полке в книжном магазине увидела журнал с необычным названием и заинтересовалась новой техникой. С тех пор лоскутики – так ласково рукодельница называет своё хобби – захватили всё её свободное время.

– Если я неделю не уделяю время пэчворку, то меня прямо тянет что-то сшить, – говорит Татьяна Аркадьевна. – Я люблю заниматься лоскутиками, потому что мне нравится фантазировать и создавать картины из кусочков ткани. Утром встаю, а у меня в голове уже идея аппликации, которую хочется побыстрее воплотить. Время так быстро пролетает, что не замечаешь: сел утром недолго пошить, а смотришь – уже вечер.

Татьяне Максимовой 71 год. По профессии она педагог, раньше работала воспитателем в детском саду. Но с рукоделием жизнь её связала всё равно: какое-то время пенсионерка работала в ателье и в молодости часто шила одежду для своих детей. Удавалось даже изготовлять куртки и пальто из обрезков, которые оставались от работы в швейной мастерской. «Всю семью одевала в лоскуты», – шутит женщина.

За годы практики Татьяна Аркадьевна научилась создавать практически любые текстильные вещи из лоскутов: подушки, одеяла, пледы, панно, сиденья для стульев, одежду, шторки, целые тематические картины и даже постельное бельё. При этом каждый раз старается придумать что-то новое, чтобы удивить своих родных.

– Всю жизнь фантазирую, – рассказывает рукодельница. – Сначала шила символы года из лоскутков, потом сделала 12 панно в виде знаков зодиака, которые развесила по кухне. Последнее время украшаю пледы из лоскутков разными надписями: «Удачи», «Счастья», «Любви».

Под каждый вид изделия нужно подбирать определённый материал. Например, постельное бельё лучше шить из хлопчатобумажной ткани, а для текстильных аппликаций, по мнению Татьяны Максимовой, подходит кримплен. Но рукодельница не покупает материалы для хобби специально, ведь суть лоскутного шитья заключается именно в том, чтобы использовать в изделии ненужные обрезки ткани. Их у Татьяны Аркадьевны несколько мешков, которые постоянно пополняют родственники и знакомые.

Результаты творчества Татьяны Аркадьевны можно увидеть у неё дома на каждом шагу. Но зачастую новые изделия становятся подарками близким и родным. На одну поделку уходит от недели до месяца. Например, чтобы сшить плед, для начала нужно вырезать заготовки – 48 квадратов из разных тканей шириной 25 сантиметров. На каждом квадрате вручную пришить цветы, буквы, узоры из лоскутов, можно украсить аппликацию бисером или пайетками. Потом все заготовки соединить на швейной машинке: шесть квадратов в ширину и восемь в длину, а в конце пришить подклад.

– Пэчворк – это не только фантазия, но и мелкая моторика, – объясняет Татьяна Максимова. – В прошлом году зимой я подскользнулась и сломала правую руку. Два месяца ничего не делала, а потом подумала: надо браться за работу. Первое время просто правой рукой втыкала иголку, а левой щипчиками вытаскивала. Но так я разработала руку и даже быстрее выздоровела.

Друзья и родственники Татьяны Максимовой удивляются её мастерству и усидчивости: чтобы сделать хотя бы один плед в технике пэчворк, нужно работать несколько недель. Фото: Ольга Землянова

У Татьяны Максимовой всегда есть повод заняться любимым делом, ведь всем близким нужно сделать подарки. Недавно она сшила подруге на юбилей панно, а внучке на свадьбу – комплект постельного белья. Фото: Ольга Землянова