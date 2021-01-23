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23 января 2021, 09:00

В Екатеринбурге начинаются новые занятия в школе председателей садового товарищества

Лекция по выращиванию томатов в Уральской школе садоводства и огородничества

В феврале в школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга проведут четыре лекции. Фото: Наталья Дюрягина

Союз садоводов Екатеринбурга возобновляет свои занятия в Школе председателей садового некоммерческого товарищества после январского перерыва в новом 2021 году.

Как и в 2020 году, занятия в Школе председателей СНТ будут проходить с соблюдением всех мер, требуемых при эпидемии коронавируса. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, поэтому организаторы просят предварительно пройти регистрацию по телефонам 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05 или по почтеuralsad@inbox.ru. Приоритет, по словам председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, будут отдавать садоводам, которые успели подать заявку в более ранний срок, а также тем, кто планирует посетить лекции впервые. От одного товарищества принимают не более одной заявки.

Лекции, как и всегда, будут проходить по пятницам с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.

Дата и время

Тема занятия

5 февраля,

16.00–18.00

Бухгалтерский учёт в садоводческом товариществе. Планирование и исполнение сметы.

12 февраля,

16.00–18.00

Обращение с отходами в садоводческом товариществе. Ведение и заполнение паспортов отходов. Требования законодательства.

19 февраля,

16.00–18.00

Предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам на территории Екатеринбурга. Требования к предоставляемым документам.

26 февраля,

16.00–18.00

Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

  • Опубликовано в №11 от 23.01.2021
Областная газета Свердловской области
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