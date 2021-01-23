В Екатеринбурге начинаются новые занятия в школе председателей садового товарищества

Союз садоводов Екатеринбурга возобновляет свои занятия в Школе председателей садового некоммерческого товарищества после январского перерыва в новом 2021 году.
Как и в 2020 году, занятия в Школе председателей СНТ будут проходить с соблюдением всех мер, требуемых при эпидемии коронавируса. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, поэтому организаторы просят предварительно пройти регистрацию по телефонам 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05 или по почтеuralsad@inbox.ru. Приоритет, по словам председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, будут отдавать садоводам, которые успели подать заявку в более ранний срок, а также тем, кто планирует посетить лекции впервые. От одного товарищества принимают не более одной заявки.
Лекции, как и всегда, будут проходить по пятницам с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.
Дата и время
Тема занятия
5 февраля,
16.00–18.00
Бухгалтерский учёт в садоводческом товариществе. Планирование и исполнение сметы.
12 февраля,
16.00–18.00
Обращение с отходами в садоводческом товариществе. Ведение и заполнение паспортов отходов. Требования законодательства.
19 февраля,
16.00–18.00
Предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам на территории Екатеринбурга. Требования к предоставляемым документам.
26 февраля,
16.00–18.00
Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.
- Опубликовано в №11 от 23.01.2021