В Екатеринбурге начинаются новые занятия в школе председателей садового товарищества

В феврале в школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга проведут четыре лекции. Фото: Наталья Дюрягина

Союз садоводов Екатеринбурга возобновляет свои занятия в Школе председателей садового некоммерческого товарищества после январского перерыва в новом 2021 году.

Как и в 2020 году, занятия в Школе председателей СНТ будут проходить с соблюдением всех мер, требуемых при эпидемии коронавируса. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, поэтому организаторы просят предварительно пройти регистрацию по телефонам 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05 или по почтеuralsad@inbox.ru. Приоритет, по словам председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, будут отдавать садоводам, которые успели подать заявку в более ранний срок, а также тем, кто планирует посетить лекции впервые. От одного товарищества принимают не более одной заявки.

Лекции, как и всегда, будут проходить по пятницам с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.

Дата и время Тема занятия 5 февраля, 16.00–18.00 Бухгалтерский учёт в садоводческом товариществе. Планирование и исполнение сметы. 12 февраля, 16.00–18.00 Обращение с отходами в садоводческом товариществе. Ведение и заполнение паспортов отходов. Требования законодательства. 19 февраля, 16.00–18.00 Предоставление субсидий садоводческим некоммерческим товариществам на территории Екатеринбурга. Требования к предоставляемым документам. 26 февраля, 16.00–18.00 Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.