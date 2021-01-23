Какие лекарственные травы можно выращивать дома?

Мята обладает приятным ароматом, применяется в медицине и кулинарии. Фото: Ольга Землянова

Целебные травы давно имеют широкий круг применения. Их добавляют в чай и в пищу, используют в фармацевтике и лечении, а выделяемые ими эфирные масла способны убивать вредные микроорганизмы. Но главное, что их можно выращивать на подоконнике круглый год. Рассказываем, какие целебные растения лучше завести у себя дома, чтобы составить свою мини-аптечку, и какие условия следует им обеспечить.

Привычное, но полезное

– Большая часть садоводов ежегодно высаживает на своём садовом участке укроп, петрушку, мяту, душицу. Но эти же самые пряные травы можно без труда выращивать и в домашних условиях, – рассказывает учёный-агроном, специалист по комнатным растениям Марина Завьялова. – Большинство использует их в кулинарных целях, однако все перечисленные растения обладают лечебными и прочими полезными свойствами. И способность многих трав подавлять болезнетворные бактерии и вирусы особенно ценна во время пандемии коронавируса.

Так, мята, душица и мелисса отлично подходят любителям чайных церемоний. Эти травки можно заваривать все вместе или как дополнение к чёрному и зелёному чаю. Все три травки богаты витаминами и микроэлементами, укрепляют иммунитет. Но все они снижают давление, поэтому противопоказаны при беременности, гипотонии, язве и гастрите.

Компаньоном для названной выше троицы при приготовлении чая являются тимьян или чабрец. Они помогают в переваривании жирной пищи. Незаменимы и при лечении заболеваний дыхательных путей: отвар тимьяна используют для полоскания горла и пьют для облегчения кашля.

Одни из самых распространённых на Среднем Урале пряностей – укроп и петрушка – обладают мочегонным и желчегонным свойствами, помогают избавиться от головной боли и бессонницы, снять отеки. Сок петрушки обладает жаропонижающим действием, незаменим при лечении простуды. При этом надо иметь в виду, что укроп и петрушка снижают давление, поэтому гипотоникам следует с осторожностью употреблять отвары из них.

– Кашица из укропа и петрушки прекрасно отбеливает кожу, осветляет веснушки, помогает снять отёки век и избавиться от синих кругов под глазами, – говорит екатеринбургский косметолог Ольга Тихомирова.

Почти экзотика

Но помимо названных выше привычных трав дома можно выращивать и более экзотические растения: кориандр, базилик, шалфей, розмарин. Все они также весьма полезны для здоровья человека. Например, кориандр или иначе – кинза – отлично чистит организм от вредного холестерина, а сосуды – от бляшек, поэтому благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает пищеварению.

– Благотворно влияет на пищеварение и базилик, – говорит Марина Завьялова. – Помимо этого, в нём содержатся вещества, улучшающие кровообращение. Базилик является природным антисептиком. Но есть у этого замечательного растения и противопоказания: базилик опасно употреблять при тромбозе, стенокардии, гипертонии и сахарном диабете.

Шалфей прекрасно снимает воспаления, поэтому его отвар используют для полоскания горла или рта при проблемах с деснами. Он оказывает мочегонное, вяжущее и ветрогонное действие. Розмарин же обладает успокаивающим свойством. Достаточно коснуться пальцами веточки этого растения, поднести её к носу и вдохнуть аромат, как головная боль уменьшится.

Имитация солнца

Родиной большинства пряных трав являются тёплые страны, поэтому эти растения привыкли к щедрому солнцу, которое светит не как у нас на Урале по пять-шесть часов зимой, а как минимум по двенадцать. Впрочем, привычным нам укропу и петрушке тоже требуется хорошее освещение для роста. Поэтому если хочется, чтобы полезные травы росли дома круглый год, нужно обеспечить им соответствующие условия.

– Пряный домашний огород, как и многие другие растения, лучше всего сеять весной, но можно начать делать это уже сейчас, – комментирует Марина Завьялова. – Почти все растения, о которых мы говорили, нуждаются в 12-часовой досветке, скажем, с 9 до 21 часа, с хорошим количеством люксов.

Как пояснила специалист, слабая освещённость в одну-три тысячи люксов достаточна для неприхотливых растений. Умеренная в четыре-шесть тысяч люксов даст возможность растениям спокойно развиваться. Сильная освещённость в восемь-десять тысяч люксов необходима для лекарственных и пряных трав. Нужны также регулярный полив и подкормка минеральными удобрениями. При этом если растения используются в пищу, подкармливать их следует один-три раза в год, не чаще.

Однако в процессе выращивания важно не только освещение, но и почва.

– Несколько лет мои попытки вырастить зимой любимый укроп терпели поражение, – делится опытом садовод-любитель из Екатеринбурга Любовь Агапова. – Но дело пошло, когда мне удалось подобрать удачный состав почвы – смесь земли из сада и грунта для комнатных растений. Помимо этого, стоит тщательно подбирать сорта. Для выращивания дома лучше брать позднеспелые, кустовые сорта: они дают больше зелени.

ЭТО ИНТЕРЕСНО С досветкой можно вырастить дома даже стевию – «сладкую траву», популярную в Бразилии и Парагвае. Там листики стевии добавляют к чаю мате вместо сахара. Помогает она и при изжоге.