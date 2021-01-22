В какие сроки сеять на рассаду томаты, перец и баклажаны?

На рассаду высевать лучше проклюнувшиеся семена. Так мы получим ровные всходы, и ничего досевать не потребуется. Фото: Лидия Грошева

На дворе ещё январь, а многие уже посеяли семена овощных культур на рассаду. Нужно ли так рано сеять помидоры, перцы и баклажаны? В сообществе садоводов по этому поводу нет единодушия. Постараемся разобраться: в каких случаях ранний сев на рассаду уместен, а в каких с посевом лучше повременить.

За…

– А я уже перцы посеяла, – откликнулась на мой вопрос по поводу раннего сева тепличных овощей преподаватель Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Лидия Грошева. – А замочила семена перцев и того раньше – 5 января, и всё потому, что кожурка у них очень прочная и долгое время не даёт пробиться росткам.

Получается, что свои перцы Лидия Францевна посеяла на рассаду 15–19 января. Не слишком ли рано? Обычная теплица из поликарбоната не спасёт высаженную туда рассаду, если случатся возвратные весенние заморозки, а они у нас бывают вплоть до начала июня. И что, до июня держать такую рассаду дома на подоконнике? Так она не только перерастёт, но и увянет за этот срок.

– Нет, сею не рано, – считает Лидия Грошева. – Потому что семена я беру из перцев, привезённых к нам с юга, где у них длительный срок созревания.

Поступает наша собеседница так уже много лет – вырастают такие же мясистые вкусные плоды, как и магазинные. Именно ради получения салатных сочных перцев она и начинает процесс выращивания рассады так рано. Кстати, о сортах. По словам Лидии Грошевой, растения, полученные из семян, купленных в специализированных магазинах, не дают желаемого качества плодов. А в магазине она плоды сначала может попробовать, а потом посеять семена тех, что понравились. И они, что удивительно, вырастают! Похоже, в заграничных тепличных комбинатах выращивают не гибриды, семена из плодов которых не дают растения, похожие на родительские, а сорта. Что неудивительно: посевной материал сортов дешевле.

В итоге мясистые оранжевые, жёлтые, красные перцы из своей теплицы Лидия Грошева начинает резать в салаты уже в начале июля, а большинство садоводов – лишь в начале августа. Лишний месяц она и её семья имеют возможность есть свои плоды. Но и высаживать рассаду в теплицу ей тоже приходится на месяц раньше: не в начале июня, как делают многие, а в конце апреля – начале мая. Но для этого обычную поликарбонатную теплицу нужно дополнительно утеплить изнутри пологом из нетканого материала, а в холодные ночи дежурить в саду и включать обогреватель. А для выращивания ранней рассады дома желательно иметь большие окна на южной стороне и подсветку. Это спасает рассаду от вытягивания.

По такому принципу Лидия Грошева выращивает и томаты: сеет их чуть попозже, чем перцы, в конце января, а плодами начинает лакомиться в конце июня.

…и против

А вот руководитель Уральской школы садоводства и огородничества при кафедре овощеводства и плодоводства УрГАУ Светлана Рыжкова собирается сеять семена томатов на рассаду во второй половине февраля, семена баклажанов – в первой половине февраля, перцев – в середине последнего зимнего месяца.

– Пробовала сеять и в более ранние сроки, но результат разочаровывал, – говорит Светлана Рыжкова. – Если сеять томаты в январе, то к июню, когда погода позволяет высаживать их в теплицу, они сильно вытягиваются.

По её мнению, главная проблема при выращивании овощной рассады – недостаток освещения. Поэтому сроки сева томатов надо корректировать с учётом тех условий, которые у вас есть. Под рассаду желательно отдать окно, выходящее на южную сторону, не лишним будет оборудовать на нём дополнительную подсветку для растений.

Из рассады также нельзя делать неженок. Свои растения Светлана Рыжкова уже в начале апреля начинает на день выставлять на лоджию, а с приходом мая и вовсе увозит на дачу, где они растут на обогреваемой веранде.

– У меня неотапливаемая теплица, поэтому высаживаю туда рассаду в начале июня, как и большинство садоводов, – говорит Светлана Рыжкова.

Плясать… от теплицы

Как видим, у каждого индивидуальные условия выращивания рассады, от этого и зависят сроки их сева. Но всё же плясать в этом вопросе нужно… нет, не от печки, а от теплицы.

– Выбирать сроки сева семян томатов, перцев и баклажанов на рассаду надо в зависимости от типа теплицы, – считает заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин. – Теплицы могут быть отапливаемые, неотапливаемые и на биотопливе. Но отапливаемые встречаются редко, обычно – неотапливаемые. Если для них сеять рассаду в ранние сроки, то она будет перерастать и стареть, тем самым снизится урожай.

По словам Михаила Карпухина, если сеять томаты на рассаду в конце января, то они должны быть высажены в теплицу в апреле. Если у вас есть такая теплица, где уже в апреле можно поддерживать оптимальную для роста овощей температуру, то смело приступайте к раннему севу. А вот при выращивании томатов в обычной теплице из поликарбоната надо придерживаться простого правила: помидорную рассаду выращивают 60 дней. Для такой теплицы оптимальный срок сева томатов на рассаду – начало марта.

Баклажаны выращивают дольше, чем томаты, поэтому для них срок сева семян на рассаду – конец февраля – начало марта.

– Если собираетесь выращивать огурцы, то сеять их на рассаду вы должны за 30 дней до предполагаемой посадки в теплицу, – добавляет Михаил Карпухин.

При севе томатов и перцев на рассаду надо учитывать размеры подоконника: если растениям будет тесно, они начнут вытягиваться. Фото: Владимир Мартьянов