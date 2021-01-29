Лунный календарь садовода: рыхлим и удобряем почву

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последние выходные января и в первую неделю февраля дома, в теплице или на дачном участке.
- 30 и 31 января Луна пребывает в знаке Девы – не самое благоприятное время для посева. В последние дни января лучше посвятить время работе с комнатными растениями: прорыхлить и удобрить почву, но быть аккуратными с корневой системой.
- 1 и 2 февраля отлично подходит для посева зелени на подоконнике или в отапливаемой теплице. Не рекомендуется чересчур обильно поливать растения.
- 3 февраля рекомендуется заняться обработкой комнатных растений от вредителей. На Урале продолжится потепление, поэтому при желании можно заняться уборкой снега на своём садовом участке и укрытием растений снегом.
- 4 и 5 февраля - благоприятное время для замачивания семян и посева растений, так как Луна находится в Скорпионе – плодородном знаке. Рекомендуется обильный полив комнатных растений.
- Опубликовано в №016 от 30.01.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.