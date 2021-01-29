Как избавиться от цветочных мошек в домашних условиях?

Специалисты рекомендуют не увлекаться поливами комнатных растений в зимний период, иначе появления мошек не миновать Фото: Галина Соловьёва

Мошки от комнатных растений – весьма распространённое явление, особенно там, где домашних цветов много. С такой проблемой к нам в редакцию обратилась и жительница Алапаевского района Людмила Власенко.

– За окном зима, но мошки от цветов почему-то завелись именно сейчас, да ещё столько, что никак не могу их вывести, – сетует Людмила Власенко. – Каким способом можно эффективно победить этих насекомых?

Сциариды или грибные комарики чаще всего заводятся в холодный период, когда комнатные растения получают мало света. Многие цветоводы компенсируют нехватку солнечного излучения для своих зелёных питомцев их обильным поливом. Но именно в этом и заключается ошибка: в такой период растения сдержанно поглощают влагу, а при высокой влажности почвы и застое воды в цветочном горшке начинается процесс разложения. Такие условия считаются идеальными для размножения сциарид и откладывания ими своих личинок. В результате они начинают плодиться в геометрической прогрессии и довольно скоро заселяют все комнатные горшки.

Биологи считают, что главная мера профилактики цветочных мошек – умеренный полив растений в комнатных условиях. А ещё лучше подробнее изучить вид растения и подобрать для него наиболее подходящий способ ухода.

Стоит отметить, что грибные комарики абсолютно безвредны для цветов, поскольку они питаются не корнями растений, а органическим веществом из почвы. Но поскольку насекомые доставляют массу неудобств своим присутствием в жилом помещении, конечно, стоит предпринять меры по их выведению.

– Рекомендую пропитать почву в цветочном горшке препаратом «Актара». Обычно хватает одной-двух обработок, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Средство не столь токсичное, как другие инсектициды, и считается разрешённым к применению в теплично-подсобном хозяйстве и комнатном цветоводстве. Через неделю или десять дней лучше провести вторую обработку.

Ещё один вариант решения проблемы – убрать с горшков верхний слой почвы, населённый личинками сциарид, и заменить его на свежий состав. И обязательно проветрить почву, прорыхлив её – так появятся ходы для проникновения воздуха.

Многие цветоводы знают свои домашние секреты по избавлению от незваных гостей. Однако биологи рекомендуют ими не злоупотреблять.

– Не стоит забывать, что само растение опрыскивать ничем не нужно, потому что вся проблема в почве. Для неё эффективнее всего использовать профессиональный зарегистрированный препарат, – считает Ольга Кисилёва. – Обработка домашними средствами может даже навредить растению.

Опубликовано в №016 от 30.01.2021