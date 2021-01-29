Как вырастить кедр из орешка?

После того, как Вячеслав Зырянов показал нам маленький кедр в своём питомнике, он снова бережно прикрыл его снегом Фото: Алексей Кунилов

Дом супругов Татьяны и Вячеслава Зыряновых стоит на краю посёлка Солнечного Берёзовского городского округа. Вплотную к забору подходит лес, на его опушке растёт величавая сосна в два обхвата, а на участке возле дома – кедры и голубые ели, которые хозяин выращивает, а затем высаживает – возле игровой площадки посёлка и в парке-дендрарии, который он заложил три года назад за своим участком. Тогда он высадил 72 кедра в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны, а в 2020 году – ещё 75, в честь юбилея Победы.

Перед домом, как часовые, застыли ели и кедр Фото: Алексей Кунилов

Три аллеи

Участок у Зыряновых обширный – больше двадцати соток. Примерно столько же занимает будущий парк-дендрарий, контуры которого просматриваются, несмотря на высокий снежный покров. Слева и справа от нас убегают вглубь кедровые аллеи, одну из них Вячеслав Михайлович назвал Аллеей памяти, другую – Аллеей жизни. По центру же расположена Аллея мечты, засаженная берёзами и липами. Деревца пока невелики, но стоит подождать лет пять-семь, и кедры вымахают в рост человека, а лиственные дадут глубокую тень.

– В первые годы своей жизни кедры растут медленно, после семи лет чуть быстрее, но в целом за год вытягиваются всего на 10–15 сантиметров, – рассказывает Вячеслав Михайлович. – Спешить этому дереву некуда: оно живёт более четырёхсот лет. Однажды, во время поездки в Нижнюю Салду, увидел кедр, который посадили ещё рабочие Демидовского завода. Ствол – втроём не обхватить, мощные корни из земли выступают.

Тогда и запала ему мысль выращивать кедры в «промышленных масштабах», которую он воплотил в жизнь. Помимо двух кедровых аллей, на его участке сейчас три плантации кедров, деревцам по шесть-семь лет, всего их 240 штук. Между ними – ряды молодых голубых елей. Кедры и ели ещё совсем малыши, так что хозяину приходится раскапывать снег, чтобы показать нам их макушки.

Для растений снег – как тёплое пуховое одеяло, но людям долго ходить по нему, если без валенок, холодно. Поэтому мы спешим в дом.

Будущий парк возле дома Вячеслава Зырянова раскинулся до самого леса Фото: Алексей Кунилов

Орешки из Пелыма

Там гостеприимная хозяйка потчует гостей чаем и свежей выпечкой. Начинка в булочках и пирогах из ревеня, который растёт на участке. Вкуснятина необыкновенная. По нашей просьбе Вячеслав Михайлович делится секретами выращивания кедров.

– Успех во многом зависит от качества семян, – говорит он. – Поэтому кедровые орешки мне привозит постоянный поставщик из Пелыма. Поначалу покупал их на рынке, но нарывался то на калёные, то есть мёртвые, то на пустые. У пелымских орешков всхожесть 90 процентов. Так что приобретать семенной материал советую у тех, кто сам шишкует.

Сажать орешки в землю лучше в ноябре, перед первыми заморозками, чтобы ростки не взошли прежде времени. Вячеслав Михайлович берёт пластиковый ящик для овощей и заполняет его обычной садовой или лесной землёй, в которой есть мицелий, где содержатся полезные для хвойных вещества. Втыкает орешки на расстоянии одного сантиметра друг от друга, оставляя между рядами сантиметра два.

– Затем выносим ящики в сад и укладываем в заготовленные ямки, – продолжает садовод. – Углублять ящики нужно так, чтобы земля в них находилась вровень с почвой: это будет препятствовать пересыханию и заболачиванию. Сверху ящик следует присыпать мульчей, перегноем или сухой листвой. Посадки необходимо защитить от мышей – у меня однажды добрую половину орешков серые выкопали и сгрызли. Поэтому прямо в ящики советую положить мешочки с отравой, после чего закрыть их берестой или металлической крышкой. Зимой, если осадков мало, провести снегозадержание.

Побеги появятся в мае. В этот момент, по словам Вячеслава Михайловича, будущие кедры нужно защитить от ворон и прочих пернатых любителей пророщенных семян. Для этого можно поставить сверху точно такой же ящик для овощей, только вверх дном, и укрепить, чтобы не свалился. Как только ростки станут жёсткими, птицы потеряют к ним интерес.

– Пикирую кедровую рассаду, как правило, через год, в мае, чтобы успеть до жары, – продолжает садовод. – Пересаживаю растения в «ясли», на свободный участок, а уже года через два – на более постоянное место.

На участке Вячеслава Зырянова растут и голубые ели, которые очень сложно вырастить Фото: Алексей Кунилов

Всё по науке

Род Зыряновых в Берёзовских краях укоренился давно. Дед и отец Вячеслава Михайловича жили на кордоне Кутырь, занимались заготовкой торфа для промышленных предприятий, в войну – для оборонных. Да и сам он не столько городской, сколько сельский житель. Признаётся, что больно смотреть, как вырубают вокруг посёлков леса, пускают их на топливо. Газопровод до Солнечного никак не дотянут, хотя осталось проложить каких-то семь километров. Вот и решил Зырянов внести свою лепту в восстановление лесов. Для того и занялся выращиванием кедров, сосен, елей. К делу подошел серьёзно.

– Записался сначала на курсы ландшафтного дизайна, затем – на курсы профессиональных садовников. Они, кстати, работали в том же здании, где сейчас находится редакция вашей газеты, – рассказывает Вячеслав Михайлович. – Полученные знания оказались очень полезными, хотя постоянно приходится их пополнять.

Вячеслав Зырянов прирожденный селекционер. Постоянно что-то ищет, пробует. Прошлой осенью посеял более тысячи кедровых орешков прямо в землю, чтобы посмотреть, что получится. Недавно друзья подарили ему шишку маньчжурского кедра, который называют ещё и корейской кедровой сосной.

– Она была очень крупная, – говорит Вячеслав Михайлович. – Вылущил 494 орешка и посадил нынешней осенью. Посмотрим, что получится.

Справа от садовода – одна из его кедровых плантаций с молодыми растениями Фото: Алексей Кунилов

Кстати Уральские, сибирские и дальневосточные кедры по сути являются кедровой сосной и находятся в отдалённом родстве с настоящими кедрами родом из Средиземноморья и Гималаев. Их шишки заполнены не орешками, а семенами.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Вячеслав Зырянов выращивает ещё и тую. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №016 от 30.01.2021