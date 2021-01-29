Уральский сорт жимолости «Полянка Котова» считается непревзойдённым по вкусу

Ягоды у «Полянки Котова» довольно крупные, удлинённой, грушевидной формы. Срок созревания средний, урожайность высокая, но при перезревании ягоды могут осыпаться Фото: Надежда Евтушенко

В Государственный реестр селекционных достижений России включили новый сорт жимолости – «Полянка Котова». Процесс государственных сортоиспытаний затянулся для него на долгих девять лет. За это время уральский сорт уже успели полюбить многие садоводы страны. Чем же так хороша «Полянка Котова»?

Это первый сорт жимолости, полученный на Свердловской селекционной станции садоводства, – традиционно с этой культурой работали селекционеры Алтая и Томской области. В названии сорта – история его появления. Леонид Котов – знаменитый свердловский селекционер, садоводам страны он известен как автор зимостойких и устойчивых к болезням сортов яблони и груши. Кстати, среди многих десятков сортов этих культур нет ни одного, где бы в названии звучала его фамилия. А тут сорт жимолости – культуры, с которой большинство садоводов не привыкло связывать его имя, – вдруг получил такое громкое название. Оказалось, что ещё в середине 80-х годов прошлого века, на волне растущего интереса к этой новой для садоводства культуре, именно Леонид Андриянович одним из первых на Урале начал её исследование.

– Мне в те годы случайно попали в руки семена жимолости, привезённые с Камчатки, и я посеял их наряду с яблоней и грушей, – рассказывает Леонид Котов.

После отбора свердловский селекционер нашёл формы жимолости с достаточно вкусными плодами. Молодое поколение садоводов этого может и не знать, но первоначальная проблема, с которой столкнулись учёные, «приручая» эту культуру, – горький, посредственный вкус плодов дикой жимолости. Нужно было выделить формы, лишённые этого недостатка, но при этом зимостойкие, с хорошей урожайностью. К этой работе вместе с Леонидом Котовым подключилась и селекционер, ныне старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Надежда Евтушенко.

– В государственное сортоиспытание мы передали свой сорт в 2011 году, – рассказывает Надежда Евтушенко. – Тогда в нашей коллекции уже было 45 сортов жимолости. «Полянка Котова» была среди них в первой шестёрке по урожайности и самой вкусной. Конечно, за последнее время другие селекционеры вывели новые интересные сорта жимолости, например, с ягодами более крупного размера. Но по вкусу не многие из них могут сравниться с этим сортом.

Ещё одно достоинство уральского сорта – он сильнорослый, взрослый куст формируется уже к десяти годам. Это достоинство оценили хозяйства, возделывающие эту культуру в промышленных масштабах. «Полянка Котова» отзывчива на полив. Если в обычных условиях, без полива, ягоды этого сорта набирают вес в среднем до 0,8 грамма, то при хорошем увлажнении могут превышать один грамм.

А ещё любая жимолость не любит слишком кислых почв, которых на Среднем Урале немало. Слабый урожай и мелкие ягоды могут быть именно по этой причине. Оптимальный уровень кислотности почвы для жимолости должен быть ближе к нейтральному, а pH почвенного раствора составлять от 6 до 6,5. К слову, жимолость самобесплодная, поэтому на участке должно быть как минимум два-три разных сорта этой культуры.

Сейчас сортоиспытание проходит ещё один свердловский сорт жимолости – «Бумеранг». Он более урожайный и компактный, чем «Полянка Котова». Если средняя урожайность куста «Полянки Котова» составляет 3,5 килограмма ягод, то у «Бумеранга» – 5 килограммов. Ягоды «Бумеранга» меньше осыпаются, но он так же отзывчив на полив.

Важно Сорт жимолости «Полянка Котова» районирован и рекомендован для выращивания на территории Свердловской, Кировской, Нижегородской областей, Пермского края и Республики Марий Эл. Включён в Государственный реестр селекционных достижений по Волго-Вятскому региону.

Опубликовано в №016 от 30.01.2021