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Общество / Дом. Сад. Огород
5 февраля 2021, 13:56

Лютые морозы в феврале – к короткой зиме

Уборка снега на садовых участках.

По народным приметам обильный снег и морозы в феврале обещают хороший урожай летом. Фото: Станислав Мищенко

На последний месяц зимы традиционно приходится множество народных примет, связанных с прогнозом на будущий урожай и погоду. Оно и понятно: февраль — предвестник весны, и от того, каким он будет, во многом зависит влажность и плодородие почвы летом. В частности, наши предки считали, что тепло в начале февраля предвещает неурожай овощей и фруктов, зато сильные морозы сулят благодатное лето.

6 февраля — Аксиньин день

  • Какая погода на Аксинью, такой и вся весна будет.

  • Если цены на хлеб упали, урожай будет богатым.

8 февраля — Фёдор Студит

  • Звёздная ночь сулит хороший урожай пряных трав.

  • Безветренный и ясный день – к тёплой и ранней весне.

9 февраля — Златоустов день

  • Если сугробы стоят с закруглёнными гребнями, а снег на полях рыхлый и лежит волнами, то урожай будет хорошим.

  • Белая луна – к морозам, красная – к метели.

11 февраля — Лаврентьев день

  • Холодная погода предвещает жаркий август.

  • Если хозяйка выпьет в этот день забористой медовухи, то скотина на её дворе будет хорошо доиться.

13 февраля — Никита-пожарник

  • Солнечное гало — предвестник обильного урожая.

  • Печь в доме плохо топится и горит, значит, скоро наступит оттепель.

14 февраля — Трифон-перезимник

  • Порывистый ледяной ветер сулит холодную весну и дождливое лето.

  • Свиньи расхрюкались – жди облачную и снежную погоду.

15 февраля — Сретение Господне

  • Капель в этот день — к урожаю овощей, ветер – к обилию фруктов, а вьюга — к неурожаю.

  • Снег утром обещает урожай раннеспелых культур, в полдень – среднеспелых, вечером – позднеспелых.

17 февраля — Никола Студёный

  • На студёного Николу навалит снега гору.

  • Иней в этот день обещает хороший урожай.

19 февраля — Вукол-телятник

  • Морозы на Вукола сулят скорую весну и знойное лето.

  • Золотистая заря с фиолетовыми отсветами – к ясной и тёплой погоде.

20 февраля — Могущница

  • Ветер полдень – яровые культуры хорошо уродятся.

  • Снег у дома тает с северной стороны – лето будет тёплым.

22 февраля — Лаптев день

  • Чтобы урожай был хорошим, в этот день надо вынести на улицу семена и подержать их на холоде полчаса для закалки.

  • Ветки деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.

23 февраля — Прохор Весновей

  • Если в этот день подул сильный ветер с севера, в начале июня может выпасть град.

  • Снег свешивается с крыши – к урожаю овощей.

24 февраля — Васильев день

  • Световые столбы сулят ранний приход весны.

  • Сугробы снега – к обилию пряной зелени в мае.

25 февраля — Алексей Рыбный

  • Чистое и звёздное ночное небо обещает плодородный год.

  • Чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.

27 февраля — Кирилл Весноуказчик

  • Много снега на полях – много хлеба в закромах.

  • Тучки сбежались в одну кучку – не за горами ненастье.

28 февраля — Онисим-овчарник

  • Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

  • Ранний ледоход предвещает хороший урожай.

  • Опубликовано в №21 от 06.02.2021

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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