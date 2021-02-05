Лютые морозы в феврале – к короткой зиме

На последний месяц зимы традиционно приходится множество народных примет, связанных с прогнозом на будущий урожай и погоду. Оно и понятно: февраль — предвестник весны, и от того, каким он будет, во многом зависит влажность и плодородие почвы летом. В частности, наши предки считали, что тепло в начале февраля предвещает неурожай овощей и фруктов, зато сильные морозы сулят благодатное лето.
6 февраля — Аксиньин день
Какая погода на Аксинью, такой и вся весна будет.
Если цены на хлеб упали, урожай будет богатым.
8 февраля — Фёдор Студит
Звёздная ночь сулит хороший урожай пряных трав.
Безветренный и ясный день – к тёплой и ранней весне.
9 февраля — Златоустов день
Если сугробы стоят с закруглёнными гребнями, а снег на полях рыхлый и лежит волнами, то урожай будет хорошим.
Белая луна – к морозам, красная – к метели.
11 февраля — Лаврентьев день
Холодная погода предвещает жаркий август.
Если хозяйка выпьет в этот день забористой медовухи, то скотина на её дворе будет хорошо доиться.
13 февраля — Никита-пожарник
Солнечное гало — предвестник обильного урожая.
Печь в доме плохо топится и горит, значит, скоро наступит оттепель.
14 февраля — Трифон-перезимник
Порывистый ледяной ветер сулит холодную весну и дождливое лето.
Свиньи расхрюкались – жди облачную и снежную погоду.
15 февраля — Сретение Господне
Капель в этот день — к урожаю овощей, ветер – к обилию фруктов, а вьюга — к неурожаю.
Снег утром обещает урожай раннеспелых культур, в полдень – среднеспелых, вечером – позднеспелых.
17 февраля — Никола Студёный
На студёного Николу навалит снега гору.
Иней в этот день обещает хороший урожай.
19 февраля — Вукол-телятник
Морозы на Вукола сулят скорую весну и знойное лето.
Золотистая заря с фиолетовыми отсветами – к ясной и тёплой погоде.
20 февраля — Могущница
Ветер полдень – яровые культуры хорошо уродятся.
Снег у дома тает с северной стороны – лето будет тёплым.
22 февраля — Лаптев день
Чтобы урожай был хорошим, в этот день надо вынести на улицу семена и подержать их на холоде полчаса для закалки.
Ветки деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
23 февраля — Прохор Весновей
Если в этот день подул сильный ветер с севера, в начале июня может выпасть град.
Снег свешивается с крыши – к урожаю овощей.
24 февраля — Васильев день
Световые столбы сулят ранний приход весны.
Сугробы снега – к обилию пряной зелени в мае.
25 февраля — Алексей Рыбный
Чистое и звёздное ночное небо обещает плодородный год.
Чем холоднее в этот день, тем теплее будет март.
27 февраля — Кирилл Весноуказчик
Много снега на полях – много хлеба в закромах.
Тучки сбежались в одну кучку – не за горами ненастье.
28 февраля — Онисим-овчарник
Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.
Ранний ледоход предвещает хороший урожай.
- Опубликовано в №21 от 06.02.2021
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.