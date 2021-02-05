Отчего пожелтели ёлки?

Высаживать хвойные породы можно в любое время года, но лучше не поздней осенью. Фото: Павел Ворожцов

Постоянный читатель страницы «Дом. Сад. Огород» Василий Тимофеевич Соков обратился к нам за не совсем обычной консультацией:

– Я живу в Екатеринбурге, недалёко от Парка Победы, где есть небольшой участок с соснами. Там я посадил несколько ёлочек: прижились они хорошо, выросли примерно на метр и вдруг начали желтеть и сохнуть от середины ствола и до верхушки. Может, это какая-то болезнь? Как их спасти?

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в департаменте лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, причин, почему пожелтели хвойные, может быть несколько. Одна из них — заражённые сеянцы ёлки и сосны. Если же качество саженцев не оставляет сомнений, то, скорее всего, причина изменения их цвета — посадка хвойных в неподходящий грунт. Ёлка любит суглинок, причём с высоким уровнем грунтовых вод. К слову, корневая система ёлки идёт вглубь, а у сосны – по верхнему слою почвы. Поэтому при тех же ветроповалах сосны выворачивает вместе с корнями, а ёлки просто ломаются.

Между тем В прошлом году департамент лесного хозяйства Свердловской области впервые провёл лесокомпенсационные посадки хвойных пород в шести лесничествах на общей площади в 225,6 гектара. Всего высадили 12 миллионов саженцев.

Солнце на Среднем Урале сейчас уже более активно, поэтому начать желтеть хвойные могли и от ожогов от прямых или отражённых от снега солнечных лучей. Особенно, если вы не провели влагозарядковый полив растений осенью. Чтобы это исправить, лучше всего прикрыть хвойники солнцезащитными экранами, натянув, например, марлю на деревянный каркас.

Ещё одна распространённая причина изменения цвета хвойных — нехватка магния. Поэтому нелишним будет обработать деревца слабым раствором марганцовки, карбофоса, подкормить. А возможно, ёлки начали желтеть и сохнуть из-за того, что в них поселились личинки-паразиты, муравьи или тля еловая ситхинская. Чтобы это проверить, надо срезать часть коры в поражённом месте, однако делать это лучше всего не сейчас, а в более тёплое время года.

Опубликовано в №21 от 06.02.2021