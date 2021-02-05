Лунный календарь садовода: в знаке Козерога высаживаем редис, в полнолуние — отдыхаем

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам дома, в теплице или на дачном участке в ближайшую неделю февраля.
- 6 и 7 февраля – Луна убывает и находится в малоплодородном знаке Стрелец. В это время нельзя обрезать комнатные растения, так как они очень чувствительны. Можно прополоть всходы в отапливаемой теплице или прорыхлить землю в горшках комнатных растений.
- 8 и 9 февраля - Луна переходит в знак Козерога, который сулит хороший урожай, поэтому садоводы могут посадить редис в отапливаемой теплице или на подоконнике. Также дозволяется обработать почву комнатных растений от вредителей.
- 10 февраля – исключаем все работы с землёй. Кроме того, в Свердловской области обещают значительное понижение температуры, поэтому лучше остаться дома и уделить внимание комнатным растениям: обрезать сухие листья и старые цветы, но исключить обильный полив.
- 11 и 12 февраля будет полнолуние – время, когда любые работы с растениями не рекомендованы. Поэтому лучше просто отдохнуть, максимум — слегка полить комнатные цветы.
- Опубликовано в №21 от 06.02.2021 под заголовком «Садим редис».
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