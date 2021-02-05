Лунный календарь садовода: в знаке Козерога высаживаем редис, в полнолуние — отдыхаем Ирина Гильфанова

На эту неделю выпадает сразу три дня, когда не рекомендованы любые работы с землёй, так что лучше оставить комнатные растения в покое Фото: Наталья Дюрягина