Как получать урожай инжира в квартире?

Первый урожай инжира с деревца, которому всего полгода. Фото: Алексей Кунилов

В одном из кабинетов Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского на подоконнике в обычном цветочном горшочке растёт деревце, упоминаемое в Ветхом и Новом Завете, в Библии. Это – фиговое дерево, иначе – смоковница или инжир, который уже плодоносит, несмотря на малый возраст и рост.

– За время карантина, которое мы не ходили на работу, цветок на моём рабочем месте погиб без ухода. Поэтому я решила посадить вместо него отросток инжира, – рассказывает хозяйка деревца, ведущий библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций Юлия Ваганова. – Сторона у нас солнечная, и инжир порадовал: прижился. Накануне Нового года появилась первая ягода, а сейчас она уже созрела – можно съесть. Рядом образовались завязи ещё двух плодов.

Маленькое деревце – детёныш большого фигового дерева, которое растёт дома у Юлии Вагановой уже десять лет. Ростом оно почти с хозяйку, плодоносит регулярно, но иногда сбрасывает плоды. За эту дурную привычку смоковница, как гласит одна из библейских притч, была проклята Иисусом Христом.

– Мой домашний инжир вырос из отростка, который я купила у пожилой женщины, торговавшей рассадой и кофе возле бывшего кинотеатра «Салют», – вспоминает Юлия Ваганова. – Старушка была очень колоритная, выращивала на продажу пассифлору, лимоны, лавр и другие редкие растения. У многих моих знакомых остались о ней на добрую память цветы и деревца.

Вырастить инжир получается далеко не у всех, однако, по словам Юлии, особых усилий по уходу за ним она не прикладывает. Главное – создать благоприятные условия. Родом это растение из жарких стран, поэтому любит свет и тепло.

– В нашем климате окно, возле которого растёт инжир, должно выходить на южную, западную или юго-западную сторону, – говорит Юлия. – Летом я выставляю инжир на лоджию – поближе к солнцу. Земля в горшке обычная, садовая. Поливаю часто, примерно через день. Но при этом растению требуется хороший дренаж, чтобы не загнивали корни. Иногда подкармливаю жидкими удобрениями. Пересаживала я инжир всего один раз, когда поняла, что деревцу в горшке тесно. Сейчас оно стоит на полу возле окна в обычном пластиковом ведре.

Смоковница, которая живёт у Юлии дома, придерживается предписанного природой распорядка. Поздней осенью сбрасывает листья и стоит зимой голая, а в феврале вновь оживает, выбрасывает зелень, начинает расти – в это время можно формировать крону. Где-то в мае появляются завязи будущих плодов. А вот малышка смоква, которая поселилась в библиотеке, всё перепутала: будущий плод появился в декабре. Возможно, когда повзрослеет, научится различать времена года.

Кстати «Фиговым листком» Адам и Ева пытались прикрыть свою наготу после того, как вкусили запретный плод. Есть мнение, что это было не яблоко, а инжир.

Чего от инжира невозможно дождаться, так это цветения, как, например, у яблони. У этого библейского дерева соцветия расположены под кожицей того, что мы считаем плодами.

– То, что мы едим, плодами не является, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Это соплодия, разросшиеся побеги. Плодами являются косточки, которые находятся внутри мякоти. Под кожицей инжира расположены и соцветия. В природе опылением инжира занимается очень мелкий вид ос. В комнатных условиях соплодия развиваются, но семена не образуются. Это как виноград без косточек. К счастью, размножаться фиговое дерево может и черенками.

Пока смоковница помещается у хозяйки на руках, но скоро может достигнуть размеров своего «родителя». Фото: Алексей Кунилов

Вот таким фиговым листком предположительно прикрывали свою наготу Адам и Ева. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №21 от 06.02.2021 под заголовком «Смоковница прижилась на Урале».