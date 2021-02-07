Чем запомнилась выдающийся учёный-овощевод Анна Юрина?

«Водой, как вожжами, управляем процессами роста», – говорила Анна Юрина о своей тхнологии возделывания огурца. Фото: Алексей Кунилов

В это воскресенье исполнится сорок дней со дня кончины профессора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), выдающегося учёного-овощевода Анны Юриной. Кроме своей научной деятельности, Анна Васильевна известна как советчик и наставник для многих поколений уральских садоводов. Она неоднократно давала рекомендации по выращиванию овощных культур на нашей странице «Дом.Сад.Огород», а люди старшего поколения запомнили её по популярной на рубеже веков телевизионной программе «Календарь садовода и огородника». В память об этом человеке мы собрали воспоминания её коллег и учеников.

«Лучше паюсной икры!»

В 1952 году Анна Юрина была в числе первых выпускников-агрономов отделения защищённого грунта Ленинградского сельскохозяйственного института. В родном Свердловске ей было куда приложить полученные знания. На Среднем Урале, по её воспоминаниям, в то время выращивали ограниченное количество овощей – огурцы, морковь, свёклу, лук да капусту, редко – помидоры. Когда она начала внедрять цветную капусту, многие даже не знали, что это такое. В овощеводстве закрытого грунта была низкая урожайность, отсталые технологии. В 1960 году директор Уральского НИИ сельского хозяйства профессор Николай Коняев предложил ей возглавить отдел овощных культур и картофеля. И вскоре об овощеводстве Свердловской области заговорили как об одном из лучших в стране.

- С Анной Васильевной я проработала почти 33 года, была у неё лаборантом, научным сотрудником, – рассказывает бывший младший научный сотрудник Уральского НИИСХ Софья Орлова. – Занимались выведением новых сортов огурца, разработкой технологии его выращивания. Она добилась невероятных результатов по тем временам. Сперва её технология позволяла собирать в защищённом грунте с каждого квадратного метра по 30 килограммов огурцов за сезон, потом – по 50 килограммов. Вместе с ней часто выезжала в тепличные комбинаты области, она проводила семинары с тепличницами, давала им рекомендации, учила их своей технологии. Это помогало. Вскоре огурец перестал быть редкостью на прилавках магазинов. Также занимались с ней внедрением в производство зеленных культур.

Кстати, на одном из совещаний по продвижению зеленных культур работники отдела сделали для его участников бутерброды с зеленью. По рассказу Анны Васильевны, когда первый секретарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин отведал бутерброд с эстрагоном, то не удержался и воскликнул: «Ха, так это лучше паюсной икры!» И вскоре указание возделывать зеленные культуры ушло на места.

Чемодан огурцов

Среди садоводов сегодня очень популярны книжки и телевизионные передачи «главной огородницы России» Октябрины Ганичкиной. Но мало кто знает, что помогла ей овладеть премудростями аграрной науки… наша Анна Васильевна. Октябрина Ганичкина заочно окончила Свердловский сельхозинститут. Анна Юрина приметила талантливую выпускницу, предложила ей пойти учиться в аспирантуру, стала её научным руководителем.

– Моя кандидатская диссертация была посвящена круглогодичному выращиванию огурцов в зимних теплицах, – вспоминает Октябрина Ганичкина в разговоре с журналистом «ОГ». – Для того времени, на рубеже 60-х и 70-х годов, попытка выращивать огурцы зимой казалась слишком смелой. Я работала агрономом в теплицах, расположенных в посёлке Верх-Нейвинский. Анна Васильевна часто ко мне приезжала, помогала советом, подбадривала. Защитилась в Ленинграде, а перезащита проходила в Москве, где к нашей работе многие относились с недоверием. И вот на заседание ВАК, где присутствовали маститые профессора, доктора наук я привезла целый чемодан огурцов и высыпала их на стол перед членами комиссии. Перезащита проходила 19 января, а в те годы в разгар зимы даже в Москве огурцов в продаже не было. После этого мне сразу утвердили защиту диссертации… Вскоре моя карьера пошла в гору, я стала издавать книги, вести передачи на телевидении. Но отношение ко мне Анны Васильевны оставалось всё таким же добрым – никакой зависти. Наоборот, при встрече она всегда радовалась моим успехам и говорила: «Октябрина, ты умница, молодец, давай и дальше так, ты знания об овощеводстве распространяешь, и это здорово!»

Клубника в шампанском

Сама Анна Васильевна тоже без устали делилась своими знаниями. Передача «Календарь садовода и огородника», которую она вела, почти 35 лет продержалась на местном телевидении. И бывший преподаватель УрГАУ Лидия Грошева вспомнила то съёмочное время.

– Кто-то посоветовал Анне Васильевне меня как грамотного садовода, и они с оператором приехали ко мне в сад, – рассказывает Лидия Грошева. – Отсняли передачу, им особенно понравилось, что сюжет со мной получился с первого раза, без дубля. После этого много раз она приглашала меня участвовать в своей программе, приезжала ко мне. Разговор в эфире происходил всегда в форме диалога: я рассказывала, как выращиваю растения, а она внимательно слушала и попутно давала свои советы. А под конец говорила: «Вот видите, у Лидии Францевны всё идеально, она делает всё правильно». Никакой назидательности, никакого апломба – только уважение к собеседнику. Популярность передачи была огромной. Как-то раз снимали предновогодний выпуск у меня дома. Разговор шёл о замороженных ягодах, я выложила из холодильника всю свою заморозку, рассказываю, что клубнику можно на Новый год класть в бокал с шампанским – очень вкусно! На другой день на Вайнера, где в 90-е годы была уличная торговля, бабушки уже предлагали мне купить замороженную клубнику и пересказывали нашу вчерашнюю телепрограмму.

Делилась знаниями до последнего

В 1989 году Анна Юрина стала работать в Уральской государственной сельскохозяйственной академии (ныне УрГАУ), возглавила кафедру плодоовощеводства, и 30 с лишним лет преподавала целый цикл аграрных дисциплин студентам вуза.

– Благодаря её исследованиям разработаны уникальные технологии, используя которые сегодня многие только сейчас приходят к тем результатам, которых Анна Васильевна добивалась много лет назад при помощи оптимизации всех факторов возделывания растений в защищённом грунте, – говорит заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин. – Поражает талант и работоспособность этого человека: только с такой культурой, как огурец, она поставила более 350 опытов! За свою жизнь Анна Юрина разработала 56 технологий возделывания различных овощных культур. Своей энергией, которая была присуща ей до последних дней, она заряжала нас, молодых. Глядя на неё, хотелось заниматься наукой.

Даже в 90 лет Анна Васильевна не прекратила активную преподавательскую работу, полтора десятка студентов писали у неё дипломные работы. Поскольку ей тяжело было ездить из посёлка Исток, где она жила, в центр города, где располагается аграрный университет, в корпусе факультета технологий животноводства, рядом с её домом, для неё организовали научно-исследовательскую лабораторию защищённого грунта. Там у неё была климатическая камера, в которой ставила опыты со студентами.

– Это ей в последние годы пришла идея выращивать зелёные микропроростки из семян овощных культур, в этой лаборатории она развернула опыты со студентами по грибоводству, – рассказывает доцент кафедры зооинженерии УрГАУ Вера Кашковская. – Анна Васильевна до последнего была полна идей. Когда уже плохо ходила, Иван Сергеевич, её супруг, за ручку доводил её до лаборатории, уходил, и здесь она оставалась в родной стихии.

Даже в пандемию, когда Анна Юрина находилась на удалёнке, её телефон разрывался от звонков студентов. Она до последнего делилась с молодёжью своими знаниями.

Опубликовано в №21 от 06.02.2021 под заголовком «Глядя на неё, хотелось заниматься наукой».