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12 февраля 2021, 16:01

Екатеринбургских садоводов бесплатно обучат пожарной безопасности

Удостоверения внештатным пожарным СНТ

Такие удостоверения получают внештатные инструкторы пожарной профилактики СНТ Фото: с сайта Союза садоводов Екатеринбурга

Союз садоводов Екатеринбурга организует бесплатное обучение для садоводческих товариществ из уральской столицы по программе «Повышение квалификации внештатных инструкторов пожарной профилактики».

Важность таких занятий трудно переоценить: только с начала нынешнего года, как сообщили «Облгазете» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, в садовых и огороднических товариществах региона произошло 39 пожаров — на 16 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

– Нынешний выпуск внештатных инструкторов из числа садоводов будет третьим, – говорит председатель союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Обучение проходит в течение одного дня. Садоводам расскажут о новых Правилах противопожарного режима, которые начали действовать в этом году, объяснят, какие средства тушения пожара надо иметь в СНТ, как подготовить план эвакуации и как часто нужно проводить инструктажи. Удостоверение, которое получают внештатные инструкторы, действует два года. Затем надо проходить переобучение.

Обучение и переобучение внештатных инструкторов, которые занимаются пожарной профилактикой в своих СНТ, проводится в рамках информационно-просветительского проекта «Единое окно – садоводам» при поддержке администрации Екатеринбурга за счёт средств местного бюджета.

Занятие пройдёт в апреле, но так как оно бесплатное и количество мест на нём ограничено, то организаторы советуют записываться заранее по телефонам 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05.

  • Опубликовано в №026 от 13.02.2021 

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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