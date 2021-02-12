Гидрогель: просто добавь воды

Гидрогель хорош для растений, но проращивать в нём семена невозможно: постоянное воздействие солнца плохо сказывается на нём Фото: Галина Соловьёва

На прилавках садовых и цветочных магазинов сегодня нередко можно увидеть прозрачные шарики – гидрогель. Что это и стоит ли применять это вещество в растениеводстве, у «Облгазеты» спросила жительница Среднеуральска Маргарита ПАВЛОВА.

– Недавно увидела, как знакомая выращивает комнатные цветы не в земле, а на гидрогеле. Неужели почву теперь можно заменить этим веществом, и растения будут так же хорошо расти? – интересуется Маргарита Павлова.

Гидрогель – это полимерный материал, который изобрели для применения в сельском хозяйстве ещё в прошлом столетии. Он бывает гранулированный или жидкий и способен впитывать в 300 раз больше влаги, чем его собственная масса. Сегодня это вещество встречается в самых разных областях: косметологии, медицине, но растениеводство так и осталось основным направлением его использования.

– Назначение гидрогеля может быть очень разнообразным, – отмечает старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Его можно использовать как для выращивания крупных растений, так и для посевов. Также гидрогель добавляют в любые почвосмеси для влагоудержания. В флористических композициях гидрогель применяют как субстрат, который поддерживает необходимую влажность для срезанных цветов.

По словам нашего эксперта, преимущество гидрогеля заключается в том, что он впитывает не только воду, но и то, что в ней растворено, например, удобрения, и постепенно отдаёт их растению. Из-за того, что корни буквально прорастают сквозь гранулы, можно легко пересаживать растение в почву вместе с гидрогелем, который будет ещё долго помогать удерживать влагу.

– Главный плюс гидрогеля – удобство использования и отсутствие патогенной микрофлоры, – продолжает Ольга Киселёва. – Возбудители инфекции не приспособлены для жизни в таком материале. Соответственно, если растение склонно к бактериальным или грибным болезням на ранних стадиях развития, то лучше выращивать его в гидрогеле – тогда можно избежать многих проблем.

Гидрогель – экологически чистый материал, поэтому подходит для выращивания пищевых или лекарственных растений. Однако в гранулах нет необходимых макро- и микроэлементов, которыми богат привычный земляной субстрат, поэтому важно чётко понимать агротехнику и добавлять в гидрогель только подходящее растению питание. Это влечёт за собой дополнительные расходы. Кроме того, гидрогель стоит дороже, чем обычный субстрат: цена варьируется от 20 до 500 рублей за десять граммов в зависимости от места и технологии производства.

Ещё один небольшой минус гидрогеля – вещество нельзя использовать постоянно, максимум – до пяти лет. Но со временем он впитывает всё меньше воды, поэтому лучше менять гранулы, как только они начинают темнеть. Отработанный материал, как правило, закапывают в почву, где он разлагается.

– Я пользуюсь гидрогелем третий год, – говорит садовод Илья Колмогоров из Новоуральска. – Добавляю его в рассаду, летом – в огурчики в теплице. Мне нравится, что гидрогель не наносит вред растениям, сохраняет рыхлость, влажность почвы, повышает приживаемость саженцев и ускоряет всхожесть. Корням растений в гидрогеле дышится лучше и свободнее. Ещё он очень выгоден: на один литр расходуется всего 0,5–1,5 грамма сухого вещества. Но в нём невозможно проращивать семена. Постоянное воздействие солнечных лучей плохо сказывается на гидрогеле – из-за этого могут появляться грибковые или плесневелые образования.

Опубликовано в №026 от 13.02.2021