Лунный календарь садовода: готовимся к посадке перцев и томатов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам дома, в теплице или на дачном участке в ближайшую неделю февраля.
- 13 и 14 февраля - благоприятные дни для посадок на подоконнике перцев или томатов, можно замочить для проращивания семена кресс-салата или петрушки. Дома также можно заняться посадкой многолетних комнатных цветов.
- 15 и 16 февраля - время для прореживания всходов, обработки комнатных растений от вредителей или рыхления почвы. А вот посадками заниматься уже не стоит, так как Луна будет находиться в неплодородном знаке Овна.
- 17 и 18 февраля вновь разрешено садить и пересаживать новые культуры, так как Луна переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно задуматься о выращивании рассады баклажанов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, если есть хорошая отапливаемая теплица.
- 19 февраля рекомендуется обильно полить комнатные растения, можно провести подкормку. Но пересаживать любые культуры в этот день запрещено: есть большой риск повредить корни.
- Опубликовано в №026 от 13.02.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.