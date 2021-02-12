Лунный календарь садовода: готовимся к посадке перцев и томатов

В феврале уже можно задуматься о выращивании рассады капусты, помидоров и сельдерея Фото: Владимир Мартьянов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам дома, в теплице или на дачном участке в ближайшую неделю февраля.

13 и 14 февраля - благоприятные дни для посадок на подоконнике перцев или томатов, можно замочить для проращивания семена кресс-салата или петрушки. Дома также можно заняться посадкой многолетних комнатных цветов.

- благоприятные дни для посадок на подоконнике перцев или томатов, можно замочить для проращивания семена кресс-салата или петрушки. Дома также можно заняться посадкой многолетних комнатных цветов. 15 и 16 февраля - время для прореживания всходов, обработки комнатных растений от вредителей или рыхления почвы. А вот посадками заниматься уже не стоит, так как Луна будет находиться в неплодородном знаке Овна.

- время для прореживания всходов, обработки комнатных растений от вредителей или рыхления почвы. А вот посадками заниматься уже не стоит, так как Луна будет находиться в неплодородном знаке Овна. 17 и 18 февраля вновь разрешено садить и пересаживать новые культуры, так как Луна переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно задуматься о выращивании рассады баклажанов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, если есть хорошая отапливаемая теплица.

вновь разрешено садить и пересаживать новые культуры, так как Луна переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно задуматься о выращивании рассады баклажанов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, если есть хорошая отапливаемая теплица. 19 февраля рекомендуется обильно полить комнатные растения, можно провести подкормку. Но пересаживать любые культуры в этот день запрещено: есть большой риск повредить корни.

Опубликовано в №026 от 13.02.2021