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12 февраля 2021, 16:12

Лунный календарь садовода: готовимся к посадке перцев и томатов

Высаживание растений, рассада

В феврале уже можно задуматься о выращивании рассады капусты, помидоров и сельдерея Фото: Владимир Мартьянов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам дома, в теплице или на дачном участке в ближайшую неделю февраля.

  • 13 и 14 февраля - благоприятные дни для посадок на подоконнике перцев или томатов, можно замочить для проращивания семена кресс-салата или петрушки. Дома также можно заняться посадкой многолетних комнатных цветов.
  • 15 и 16 февраля - время для прореживания всходов, обработки комнатных растений от вредителей или рыхления почвы. А вот посадками заниматься уже не стоит, так как Луна будет находиться в неплодородном знаке Овна.
  • 17 и 18 февраля вновь разрешено садить и пересаживать новые культуры, так как Луна переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно задуматься о выращивании рассады баклажанов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, если есть хорошая отапливаемая теплица.
  • 19 февраля рекомендуется обильно полить комнатные растения, можно провести подкормку. Но пересаживать любые культуры в этот день запрещено: есть большой риск повредить корни.
  • Опубликовано в №026 от 13.02.2021 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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