Как правильно составить бухгалтерскую смету для СНТ?

Задача каждого председателя СНТ – правильно составить смету и обосновать все расходы Фото: Галина Соловьёва

В уральской столице стартовали первые в этом году занятия в школе председателей садового товарищества при Союзе садоводов Екатеринбурга. Первую лекцию посвятили теме бухгалтерского учёта в СНТ – рассказываем все нюансы планирования и исполнения сметы.

Смета позволяет председателю и правлению СНТ представить на предстоящий период все расходы, связанные с содержанием имущества. От суммы, указанной в смете, напрямую зависит размер членских взносов. Как отмечают в союзе садоводов Екатеринбурга, важно финансовое обоснование всех расходов. Так, если ещё два года назад председатель СНТ мог предоставлять на общем собрании только смету расходов, то с 1 января 2019 года со вступлением в силу закона № 217-ФЗ к смете необходимо прилагать её финансово-экономическое обоснование. Это позволит сделать деятельность управления товарищества более прозрачной.

– Если у предприятия один из главных документов – финансовый план, то у вас – смета, – рассказывает на занятиях главный бухгалтер союза садоводов Екатеринбурга Надежда Сурикова. – Один из важных пунктов сметы – фонд зарплаты по наёмным работникам и страховые взносы в фонды. СНТ хоть и не считается коммерческой организацией, но обязано отчитываться перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, Налоговой службой.

Страховой взнос на несчастный случай зависит от вида ОКВЭД – общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Ставка ФСС на несчастный случай составляет 0,2, либо 0,7–2,1. Успеть перейти на такой ОКВЭД можно до 15 апреля, для этого надо предоставить соответствующую форму в ФСС.

Важно закладывать в смету СНТ и земельный налог. Члены СНТ должны оплачивать земельный налог за участки общего пользования, которые находятся в общей совместной собственности граждан. Этот налог является одной из составляющих при расчёте членского взноса. Налоговая база определяется для каждого из собственников в равных долях, пропорционально площади личного земельного участка. Последние два года земельный участок общего пользования можно оформлять в долевую собственность владельцам садовых участков. В этом случае земельный налог будут уплачивать физические лица, участвующие в долевой собственности.

– С 2020 года обязанность предоставлять декларации по земельному налогу отменена, – говорит Надежда Сурикова. – СНТ как юридическое лицо вправе направить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы за 2020 год в срок до 1 апреля 2021 года на земли общего пользования. Сейчас для этого нужно предоставить копию пенсионных удостоверений и составить списки тех, кто претендует на льготу, указав ФИО садовода и номер и площадь его участка. В каждом муниципалитете категории льготников могут отличаться, как и наличие или отсутствие программы по применению этой льготы.

Последнее нововведение – с 2021 года изменились реквизиты уплаты налогов. Теперь налоги перечисляются в единый банк, все платёжные поручения остаются прежними.

Многие СНТ в прошлом году поставили на учёт скважину. Здесь также важно обратить внимание на ряд нюансов.

– С целью учёта потреблённой воды необходимо поставить счётчик: эти расходы тоже нужно предусмотреть в смете, – рекомендует главный бухгалтер Союза садоводов Екатеринбурга. – Те, у кого нет счётчика, должны сделать расчёты по расходованию электроэнергии. Обязанность органов управления садового товарищества – ежеквартально сдавать отчёты по скважине и подавать декларацию по водному налогу при осуществлении ими предпринимательской деятельности, связанной с забором воды из подземных водных объектов. После необходимо предоставить налоговой службе лицензию на скважину, журналы учёта потреблённой воды и 4-ЛС отчёт. Все эти журналы есть в наличии в союзе садоводов Екатеринбурга.

В завершение занятий Надежда Сурикова обратила внимание, что важно не забывать включать в смету расходы на содержание имущества: например, ремонт забора, ремонт и обслуживание насоса, содержание электрохозяйства и собак. А также компенсации на ГСМ и услуги связи, оплаченные председателем СНТ в служебных целях.